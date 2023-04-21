耶倫：美國不會就國安向中國妥協　兩國有責任合作

美國財政部長耶倫說，在美中關係上，安全是最重要的，即使美國需要為此作經濟利益權衡，也要確保免受中國威脅。



彭博社報道，耶倫4月20日在華盛頓約翰斯霍普金斯大學高級國際關係學院發表講話。

她在美國財政部提前公布的演講摘錄中強調美國的上述立場，稱拜登政府為保護國家安全利益，已準備在經濟上付出代價，以及美國不會在安全方面對中國做出妥協。

耶倫的這場講話概述了與中國打交道的三個重點：美當局將捍衛國家安全利益，並對中國的行為表示關切；尋求健康且公平的經濟競爭；致力於參與氣候變化和發展中國家債務減免等問題。

耶倫還在講稿中駁斥中國將超越美國成為世界上最大的經濟強國，並導致「國家間衝突「的預測。

她說：「關於美國衰落的聲音，已經存在了幾十年，但往往被證明是錯誤的。美國已經多次證明，它有能力適應並重塑，以面對新的挑戰。這一次也不會例外。」

耶倫還談到，美國對中國「擴大對國有企業和國內私企的支持，以主導外國競爭對手」，以及中方盜取知識產權等行為感到不滿。

不過，耶倫也強調，拜登政府並非試圖採取行動來扼制中國的發展，「這些國家安全行動並不是為了使我們獲得競爭性經濟優勢，或是扼殺中國的經濟和科技現代化」。

她重申，中國和美國作為世界上最大的兩個經濟體，有責任共同合作。「重要的是，無論兩國是否有其他分歧，我們都要在全球問題上取得進展。這就是世界上最大的兩個經濟體所需要的。」

耶倫計劃在未來數月內訪華，但本次講話並未提及相關安排。

本文《聯合早報》授權轉載

