SpaceX星艦升空後爆炸　美國FAA展開調查

美國太空探索技術公司（SpaceX）4月20日試射配備超重型助推器（Super Heavy）的運載火箭系統星艦（Starship），星艦升空後不久發生爆炸。美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）其後表示正調查此事。



聯邦航空局20日在聲明中稱：「在升空期間和分離階段前發生異常導致失去飛船。」 「無人報稱受傷或有公共財產損失。」

聲明指，聯邦航空局將監督星艦及超重型助推器測試任務的意外事件調查，當局確定與意外相關的任何系統、過程或程序不影響公共安全後，Starship/Super Heavy方可返回地球。

聯邦航空局稱：「這是所有意外調查的標準做法。」

SpaceX於20日在德州（Texas）布朗斯維爾（Brownsville）以東試射星艦。

星艦升空後約4分鐘突然爆炸，未能加速進入預定軌道，任務失敗。SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）恭喜SpaceX團隊，稱團隊從今次試射學到很多，未來數月會再來一次。

星艦是人類史上製造最大及最強力的火箭系統，總長度約為120米，由兩部份組成，分別是超級重型火箭推進器、以及太空船船艙。它能載人與載具，能重複使用。

公司17日首次試射星艦，但發射前40秒因技術問題而緊急停止。公司稱是下級超級重型火箭助推器出現加壓問題，最少需48小時來做準備，才可進行第二次試射。

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