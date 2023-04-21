開錯車門不由分說遭槍擊　德州啦啦隊員女子重傷

美國德州埃爾金（Elgin）2名少女啦啦隊員4月18日因開錯車門遭到槍擊，1人傷勢嚴重，需以直升機送院治療，現時情況良好，另1人傷勢較輕，就地處理傷勢後返家。槍手已被拘捕。



僅被子彈擦傷的啦啦隊員羅思（Heather Roth）表示，自己當時剛從朋友車上走下，把疑兇，25歲男子小羅德里格斯（Pedro Tello Rodriguez Jr.）的車誤認為自己的車，順手打開車門。當眾人發現座位有人並打算道歉時，男子便舉槍射向她們一行人。

羅思和隊員華盛頓（Payton Washington）與另外2名隊員立即上車逃離現場，行駛約2英里後，才意識到華盛頓已受重傷，當場吐血，決定停車報警求助。

身處深切治療部的華盛頓中槍後脾臟破裂，已被切除，胰臟腺和横膈膜受損，腹部尚未癒合，但19日經治療後情況良好，可與朋友視像通話，有望完全康復。

當地警方稱，一名超市經理目擊案發經過，警方翻查停車場監控錄像，發現槍手小羅德里格斯車牌，直往他的住所將其逮捕，並在他的車上繳獲涉案槍支。

美國近日接連發生類似事件，4月13日一名黑人少年但因去錯地址按錯門鐘，遭屋主從屋內開槍射擊受傷；4月15日一名女子駕車駛錯車道，遭屋主開槍射擊身亡。