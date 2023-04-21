晶片補貼實質是糖衣毒藥？美國吸引台韓設廠　條款被批苛刻無理

美國2022年推出的《晶片和科學法案》，向晶片企業提供500多億美元的補貼，吸引外資在美國設廠。但在看似優厚的政策背後，其實是糖衣毒藥，讓台積電以及三星電子等韓國半導體企業卻步。



美國在3月發表提供補貼的詳細指南，內容不僅冗長繁雜，而且包含諸多條款，包括在申請補貼時，企業不僅要提交整體投資融資方案等一般性經營資訊，還要提交半導體收益率等敏感的核心商業機密。

同時條款要求獲得1.5億美元以上補貼的企業，如果利潤超過預期，企業將需要向政府繳交補部差額，最高不超過補貼總額的75%。此外，美國希望借此提高本國勞動力素質，並要求獲得補貼的企業為員工提供高水準的子女托育服務。

圖為2022年9月，台灣台積電在新竹科學園區的大樓。（Getty）

補貼方案還規定獲得美國補貼的企業，未來10年在中國大陸的先進半導體產能擴大幅度不得超過5%，現有通用半導體產能擴大幅度不得超過10%。如果企業與中國共同研究或共用技術許可，甚至須返還全部補貼金。

引起各大晶片商不滿

在美國晶片補貼規則出台後，包括台積電、三星電子等在內的多家全球晶片麌，均相關規定表示擔憂甚至是憤怒。首先，相較於晶片行業動輒數百億的投資，美國的補貼額並不算大。

其次，美國建造以及運營晶片工廠的成本高於亞洲地區，高出的成本與美國政府提供的補貼兩相抵消後，相關企業是否能獲利需畫上大大的問號。張忠謀曾表示，他估計美國的半導體生產成本比台灣高50%，後來覺得這還是低估了，現實是可能還多出一倍。美國居高不下的通脹還將進一步推高這些企業的成本，華盛頓想通過補貼幾百億美元實現這一目標絕對不夠。

再次，即使晶片企業從它們在美國的投資中獲利，也將面臨與美國政府分享利潤以及洩露機密的問題。韓國智庫工業經濟與貿易研究所負責半導體領域的高級研究員金楊鵬（音譯）對《華爾街日報》表示，這個所謂的利潤分享條款實際上是在拿走他們給予的東西，考慮到晶片企業之間技術差距的重要性，泄露機密資訊對半導體製造商來說可能是致命的。

最後，美國規定獲得補貼的企業10年內不得在中國大陸擴大投資，這給予三星電子等在華大量投資企業帶來的潛在損失難以計算。在半導體領域，韓國對華出口規模接近40%。三星電子中國工廠的晶片產量占該公司晶片總產量的30%至40%；全球第二大存儲晶片製造商韓國SK海力士，在無錫的工廠負責生產該企業近一半的DRAM晶片。

圖為2022年5月，拜登訪問韓國前往位於平澤市的三星電子工場。（Getty）

美國為求獲勝犧牲盟友

韓國《韓民族日報》評論稱，美國為了在與中國大陸的技術競爭中獲勝，要求盟友做出犧牲，把韓國、日本、台灣地區捆綁在一起推進所謂的半導體同盟。在三星電子工作近30年的梁香子（音）日前接受美國《財富》雜誌訪問時表示，她擔心韓國將成為美國的「技術殖民地」。

還有韓媒擔心，韓國會重蹈上世紀80年代日本的覆轍。韓國《先驅經濟》表示，上世紀80年代，日本半導體產業因為受到美國限制而開始衰落。「在美國投資魅力實際上大幅下降的情況下，真的有必要去美國嗎？應該重新討論構建美國生產基地的計畫。」韓國半導體業界也有越來越多的聲音質疑在美投資。