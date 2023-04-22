斯托爾滕貝格：對烏克蘭反攻有信心　可奪回更多領土

包括北約（NATO）成員國在內的54個國家，4月21日在德國拉姆施泰因（Ramstein）空軍基地舉行烏克蘭防務聯絡小組會議，討論對烏克蘭防務支持及烏軍反攻等課題。



綜合路透社和法新社報道，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）對烏克蘭計劃中的反攻行動有信心，相信烏克蘭能夠奪回更多領土。

他受訪時表示：「今天的一個主要問題，是研究烏克蘭所需的不同的能力、系統和供給，以便能夠重新奪回更多的土地。」

斯托爾滕貝格還說，愛國者防空系統已交付烏克蘭，但並未透露具體的數量或細節。

美國五角大樓此前宣布為烏克蘭提供愛國者防空系統，並在美國對烏克蘭士兵進行操作訓練。

圖為德國國防部長皮斯托里奧斯（Boris Pistorius）2023年4月21日出席拉姆施泰因（Ramstein）空軍基地會議後向記者講話。（Reuters）

與會的德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）表示，德國、波蘭和烏克蘭當天簽署一項協議，將在烏克蘭建立一個維修中心，用於豹式坦克（Leopard）的修繕工作。

皮斯托里烏斯說，維修中心可能將於5月底開始運營，成本預計為1.5億至2億歐元（約13.1億至17.4億港元）。

談及烏克蘭加入北約的前景，皮斯托里烏斯說，北約成員國都同意將烏克蘭視為未來的成員，但眼下的重中之重是必須在戰場上給予烏克蘭支援。

當天會議開始前，斯托爾滕貝格曾表明，北約成員國都同意烏克蘭最終應該加入北約，但也強調當前的重點是烏克蘭必須在戰爭中贏得勝利。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）當天早些時候強調，戰事持續一年多來，國際社會對烏克蘭的支持仍然「強大而真實」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

