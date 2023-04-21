澤連斯基促邀烏入北約　梅德韋傑夫「幫手」翻譯斯托爾滕貝格回應

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）突訪烏克蘭期間，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）當面敦促北約「是時候」邀請烏克蘭加入。對於斯托爾滕貝格的回應，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）4月21日稱，他的意思是，烏克蘭要加入北約，只有作為其他國家的一部份才有可能。



澤連斯基20日在基輔與斯托爾滕貝格共同會見傳媒期間稱：「現在是時候做出適當決定」。

他表示，北約確定烏克蘭獲得北約成員國身份的前景、確保烏克蘭在加入北約前安全保障，以及明確烏克蘭朝這目標邁進的時機已到。

澤連斯基又請求北約幫助克服某些成員國不願提供遠程火箭、現代戰機和裝甲車的情況。

斯托爾滕貝格回答道：「讓我明確一點：烏克蘭在歐洲-大西洋家庭佔有適當位置，在北約也佔據應有地位。隨着時間的推移，我們的支持將幫助你們實現這一目標」。

他說，烏克蘭最終將成為北約的一部份。

梅德韋傑夫其後在Twitter推文稱，「隨着時間推移」意味着「將作為波蘭、匈牙利、羅馬尼亞的一部份加入（北約）」，「我們的支持將幫助你們」翻譯成「好的，我很快就不會在那裏（北約）」。

斯托爾滕貝格的北約秘書長任期2023年10月屆滿，他無意尋求再度連任。