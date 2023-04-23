日本物價高企　觀光業吹起一片加風

日本是不少香港人的旅遊熱點，但當地受到電費、食品等生活必需品價格上升影響，2022年的平均消費者物價指數上漲3%，創下1981年來的水平。物價高企，日本的觀光業難以獨善其身，紛紛被迫加價。



日本放送協會（NHK）4月21日報道，日本在春假長假期前夕，各地的觀光和酒店等設施都吹起一片「加風」。

報道提到，位於九州鹿兒島市一間面向櫻島的酒店在政府推出「全國旅行支援」計劃後，入住率持續上升，包括在3月錄得自1973年開業以來的新高88%，惟酒店在1日開始加價，管理層解釋，清潔費用、衛生用品、食材價格上漲，因此將相關費用轉嫁到住客身上。

而在北海道著名景點札幌羊之丘展望台，其入場費亦於月初加價約13%，營運的札幌觀光協會稱，加票價是因為在放羊區使用的剪草機燃料等成本上升，所以經過慎重檢討後決定加價，不過同時努力提升設施的服務和吸引力。

同樣是北海道旅客勝地的小樽運河，負責營運觀光船的公司決定加成人票價，漲幅達11%。該公司指出，疫情前有16名員工，但疫情擴大後，有4人離職，資方為了留住人材，於是向包括兼職員工在內的21名職員加薪10至15%左右，並透過加票價彌補成本。不過公司指出，加價後的旅客流量沒有減少，稱長假期的預約情況理想。

景點加價除了向旅客埋手外，同時都需要開源節流及另覓財路，以埼玉縣的東武動物公園為例，園方將成人及小童的票價分別加100日元，機動遊戲任玩的套票亦加200日元，指物價上漲導致上月的電費比去年同期急升30%，另外亦要負擔動物飼料價格開支增加，以及翻新木製過山車等，但園方認為透過減少飼料份量或動物園內冷氣，以節省開支的方式不可行。

園方於是向工作環境埋手，減少辦公室的照明及調整冷氣溫度，務求減少電力使用量，另外增加餵飼園內動物的旅客數量，再加上日本放寬口罩令等防疫措施，估計今年的春季長假期入場人數比去年同期增加20%以上。

對於這次觀光業界的一片加風，有旅客認為是迫不得已，但希望可以便宜一點，因為他們同樣面對物價上漲的煩惱。