日本網購價格「円變元」　消費者機構：小心中伏！

網上購物已經是現代人生活的一部分，到外國網站購物的情況非常普遍，其中日圓近年處於低水，因此不少人喜歡到日本購物網站掃平貨。不過當地最近就有民眾投訴，有網站的貨品價格以「￥」標價，但付款時卻發現價格以人民幣計算，因此實際差價達二十倍。



日本放送協會（NHK）及富士新聞網（FNN）4月20日報道，這次「中伏」事件發生於今年一月，當地一名40多歲的女性被社交平台一個書法技巧指南的廣告吸引，於是按下廣告的連結，見到有關指南標價「￥1,680」。

她買下該指南後，有關網站發出的訂單電郵顯示的產品價格都是「￥1,680」，惟她收到信用卡公司的月結單時，發現該網物網站收取了32,916日元，即是比1,680日元高出大約20倍。

事主再到有關網站確認，發現在網站支援的常見問題部分，提到「價格以人民幣元計算」。她向信用卡公司要求取消交易不果，因此向消費生活中心求助。

國民生活中心指出，自今年1月初至4月13日，與該名女性同樣在涉事網站「中伏」的個案有100宗左右，他們都是以為網站顯示的「￥」是日元。當局調查過後，認為網站易於誤導消費者，其一是網站除了私隱政策等頁面是以英語顯示外，首頁等內容都是全部日語。

另外網站除了在常見問題提到貨品以人民幣計算外，在「購物內容及輸入優惠碼」一欄按下小接紐之後，才會顯示代表人民幣的「CNY」簡稱。

而根據日本法例，購物網站在義務提供公司地址和電話號碼，惟涉事網站只顯示電郵地址，當局嘗試聯絡，但至今都沒有回應，而網站目前則顯示為無法登入。

對於今次事件，國民生活中心指出，日元與人民幣都是以「￥」顯示，估計之後或有類似網站出現。有律師呼籲，大家在網上購物前，應了解網站的信譽和口碑，避免成為下一個受害者。