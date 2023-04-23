日媒：福島核廢水或7月後排海

隨着福島核電站廢水排海的相關準備工作逐步推進，日本東京電力公司（東電）稱核廢水排海最快7月以後開始的可能性增大。



日本共同社報道，東電為核廢水排海計劃而修建的隧道，將進入挖掘工作的最後工序，挖掘機已抵達離岸1公里海域的出口附近。

東電還稱，將爭取在6月底前完成包括核電站廠區內與排放有關設備在內的準備工作。

隧道全長約1,030米。2022年8月，大型挖掘機「盾構機」從設在5號、6號機組附近的豎井底部開始橫向挖掘。

盾構機在海底岩石層挖掘並推進了1,017米，已抵達在作為終點的箱型構造物「沉箱」周圍填埋的砂漿，之後將在砂漿內挖掘約20米，使隧道延伸至沉箱內，隨後將暫時加蓋，把盾構機從沉箱上方吊起取出，然後開通整條隧道。

2011年3月11日，東日本發生強震引發海嘯，導致東電在福島的第一核電站出現核反應堆熔毀。這些年來，福島第一核電站已儲存多達130萬噸核廢水，且仍在不斷增加。

東電計劃用大量海水對核廢水進行稀釋，使其中的放射性物質氚（Tritium）的活性系數低於國家標準的四十分之一，再通過海底隧道排放。預計核廢水將排放數十年。

日本排放核廢水的計劃遭到當地漁民的強烈反對，擔心他們的生計會因此受影響。韓國和中國等國家也表達了擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

