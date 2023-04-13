北京：日本單方面決定核污水排海導致不可預測風險

中國外交部發言人汪文斌4月13日主持例行記者會時表示，日本政府置國際公共利益於不顧，單方面決定向海洋排放福島核污染水，將導致全球海洋環境和人類健康面臨不可預測的核污染風險，中方已多次對此表示嚴重關切和堅決反對。



汪文斌說，12年前日本發生311大地震，並引發福島核電站最高級別核事故，國際社會包括中國深表同情，向日本政府和人民提供了及時的人道主義援助，然而2021年4月，日本政府卻在未窮盡安全處置手段，未同周邊鄰國充分協商的情況下，單方面決定向太平洋排放核污染水，將風險轉嫁給全人類，這種做法令人心寒。核污染水排海沒有先例，日方擬排放的核污染水不同於核電站的正常排水，其中包含幾十種放射性的核素（Nuclide），有些核素目前沒有公認有效的淨化處理技術，日方目前已經存儲了130多萬噸的核污染水，每天仍新產生100多噸，排放時間長達30年甚至更久，這將給全球海洋生態和人體健康帶來不可預測的影響。

汪文斌指出，日本採用稀釋的辦法降低核污染水中放射性物質的濃度，卻不對所有放射性核素進行總量控制，日本聲稱經過處理的核污染水安全無害，卻又不願應太平洋島國要求，將其排向日本內河或用作農業工業用水，日本的做法無異於自欺欺人。

汪文斌說，兩年多來，國際社會和日本國內民眾大聲疾呼，要求日本政府擱置核污染水排海計劃，令人遺憾的是，日方完全無視國際社會關切，無視自己承擔的相關國際義務，在未就核污染水淨化裝置可靠性、環境影響不確定性等作出可信說明，在國際原子能機構未得出評估結論的情況下，一意孤行推進核污染水排海方案，這完全不是一個負責任國家所為，與國際社會的期待相去甚遠。

汪文斌強調，中方再次敦促日方正視國際社會關切，負起應盡的國際責任，認真履行國際義務，切實以科學、公開、透明、安全的方式處置核污染水，包括充分研究論證排海以外的其他處置方案，並接受嚴格的國際監督。在同周邊鄰國等利益攸關方和有關國際機構充分協商並達成一致之前，日方不得擅自啟動核污染水排海。