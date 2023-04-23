蘇丹內戰｜多國冒險撤僑：卡塔爾與法國有人槍傷　加拿大突然叫停

蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）8天前開始爆發武裝衝突，雙方雖適逢4月21日開齋節同意停火3天，但首都喀土穆（Khartoum）續有零星戰鬥，且停火僅1天後又開始激戰。多國已在準備或進行撤僑。



世界衛生組織（WHO）稱自4月15日開戰以來，至少413人死於這場內戰，3,551人受傷。

路透社記者23日引述現場直播新聞片段稱，蘇丹首都喀土穆一些地方冒出濃煙，一些地區有槍戰。當地不少人嘗試逃離蘇丹，與此同時，多國撤僑行動正在進行中。

4月15日起與RSF交戰的蘇丹正規軍22日稱將開始撤離外國僑民，美國、英國、法國、中國將使用軍機撤離外交人員及公民。

多國撤僑行動22日陸續展開。戰亂導致機場關閉，成千上萬的外國人，包括外交人員、救援人員及學生都無法離開。部份國家選擇通過紅海的港口撤僑。例如沙特阿拉伯將一批人接走後，送到沙特紅海城市吉達（Jeddah）。

蘇丹內戰：除了蘇丹首都喀土穆，首都衛星城恩圖曼（Omdurman）亦是爆發衝突的地方之一。圖為2023年4月22日，戰鬥爆發一週後，從蘇丹恩圖曼看到的北喀土穆，煙霧在建築物上空升起。這是從路透社獲得的航拍影片截圖。 （Reuters）

危險處處

蘇丹正規軍22日雖同意為美國、法國、英國及中國建立安全通道，行動仍充滿風險。

加拿大23日發聲明宣布暫停撤僑行動，稱原本身在當地的外交人員將在蘇丹以外的一安全地點工作。當局稱喀土穆的服務暫停，但仍提供有限的領事服務。

交戰雙方都指控對方攻擊載有法國公民的車隊，1名法國公民受傷。法國外交部23日稱正在撤走外交人員及公民，但沒對車隊受襲的的報告回應。

RSF稱進行撤離行動時被一部飛機襲擊，導致1名法國公民受傷。組織已將車隊送回起點。

此外正規軍亦指控RSF攻擊及洗劫正在開往蘇丹港（Port Sudan）的卡塔爾車隊。惟多哈政府未有即時回應。埃及稱執行撤僑任務的一名成員受槍傷，但沒提供詳情。

蘇丹港距離喀土穆650公里。

圖為2023年4月23日在社交媒體流傳的影片截圖，可見身穿戰衣的RSF領導人達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）被拍乘車來到位於首都喀土穆的總統府。這是他自武裝衝突開始以來首次公開露面。路透社稱未能獨立確認照片拍攝日期。（Reuters）

中東及美國

沙特阿拉伯率先從蘇丹港撤僑。沙特外交部稱，91名公民以及來自12個國家的66名公民已平安抵達，他們包括來自卡塔爾、阿聯酋、科威特、埃及、突尼斯、巴基斯坦、印度、保加利亞、孟加拉、菲律賓、加拿大及布基納法索等。

科威特稱所有希望回國的僑民已抵達蘇丹港；約旦也將用蘇丹港路線接人，自22日開始接走約300名公民；埃及也呼籲公民前往蘇丹港，或是到位於瓦迪哈勒法（Wadi Halfa）的領事館——當地與埃及接壤。

美國總統拜登（Joe Biden）稱駐喀土穆大使館停運，以及下令美軍協助撤離政府人員。美軍從位於吉布提的基地派出CH-47F Chinook直升機飛進喀土穆。它在喀土穆地面停留不足1小時，帶走不足100人。

美國未計劃協調另一次為其他美國公民而設的行動，但在檢視可以協助他們離境的方法。

蘇丹內戰：路透社記者稱當地有人希望隨撤僑隊伍逃難離境，而留下來的人則為生活奔走。圖為2023年4月22日，北喀土穆一名男子推着手推車尋找水源。（Reuters）

其他國家

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）23日稱，英軍已將外交人員及家屬接走。

俄羅斯駐喀土穆大使向俄國營媒體稱，約300名身在蘇丹的俄羅斯人當中，140人稱想離開。當局已制定撤僑計劃，但因牽涉跨越交戰雙方的前線，現時不可能執行。

日本派出自衛隊協助撤僑，3架運輸機23日抵達位於蘇丹東方的吉布提（Djibouti）待命，觀察當地局勢，隨時開始撤僑。

韓國準備透過機場、港口等一切渠道撤離僑民。空軍運輸機22日抵達吉布提的美軍基地待命。韓國駐蘇丹大使稱，28名韓國僑都在喀土穆的大使館等待撤離。

韓國總統尹錫悅下令出動用於應對索馬利亞海盜的「清海部隊」，確保萬一軍機撤僑方案不理想，可通過海路載人離開。韓軍稱23日下午「清海部隊」一艘驅逐艦朝蘇丹附近海域移動，軍方雖沒公開目的地，但外界推測它應是前往蘇丹港。

法國外交部23日稱已展開快速撤離行動，帶走公民和外交人員，歐洲公民和盟國公民亦是援助對象。