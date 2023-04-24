西方制裁無效？俄羅斯億萬富翁榜增22人　總身家添1.2萬億元

《福布斯》俄文版（Forbes Russia）新公布2023年俄羅斯億萬富翁排行榜，顯示身家達10億美元者有110人，比2022年多22人，總資產約5,050億美元（約3.9萬億港元），比2022年增加1,520億美元（約1.2萬億港元）。



路透社4月22日引述《福布斯》俄文版20日稱，俄羅斯2023年超級富豪人數及資產額有所上升，主要受惠於天然能源價格高企，令他們在俄烏戰爭的影響中逐漸恢復。他們在俄烏開戰前的2021年，總資產達6,600億美元（約5.1萬億港元）。

新上榜富豪中，多人以零食、超市、化工、建築、製藥等行業致富。路透社稱，這顯示即使面臨西方制裁，俄羅斯國內需求仍然強勁。

富豪榜三甲

2023年俄羅斯億萬富翁排行榜由化肥大亨梅利尼琴科（Andrei Melnichenko）位居榜首，他的身家比2022年翻逾2倍，總資產達252億美元（約1,966億港元）。

次名由全球最大鈀、鎳生產商Nornickel總裁兼最大股東波塔寧（Vladimir Potanin）奪得，財富達237億美元（約1,849億港元）。

2022年俄羅斯首富、鋼鐵製造商NLMK董事長利辛（Vladimir Lisin）退居第三位，總資產達221億美元（約1,724億港元）。

「自願退出」排名

《福布斯》俄文版報道指，若非俄羅斯科技投資公司DST Global創辦人米爾納（Yuri Milner）、雷沃盧特公司（Revolut）創辦人Nikolay Storonsky、全球自由金融公司（Freedom Finance Global）創辦人Timur Turlov等5人放棄俄羅斯國籍，2023年應有115人上榜。