俄羅斯詭異「BB車運毒案」　嬰兒原來是貓　服裝更內有乾坤

俄羅斯一名女子日前推著一台嬰兒車走到街上，準備從西伯利亞前往下塔吉爾時，當地警員察覺她行為有異，立即攔下進行盤查。



沒想到一掀開嬰兒車，竟看見一隻被偽裝成寶寶的「貓咪」，警員拉開牠身上的連身外套，才發現裡頭藏著5包毒品粉末，隨即將該名女子逮捕。

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綜合外媒報道，該名女子來自俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區（Krasnoyarsky krai），4月13日她受到匿名雇主使用社交軟體指示，要她獨自前往藏匿大量毒品的詳細地點和座標，並將甲基麻黃鹼（N-Methylephedrine）毒品粉末分裝成5個小包裝，再運送到下塔吉爾進行分發。

俄羅斯警員巡邏時撞見該名女子，覺得這個嬰兒「怪怪的」，決定向前臨檢和盤查，怎料意外捕獲涉嫌大規模販賣毒品的嫌疑人。

俄羅斯內政部市際局巡邏警察局發言人伊琳娜沃爾克（Irina Volk）表示，該名女子為了避免被懷疑，偽裝成一位母親帶著小寶寶，並推著嬰兒車走在街上。

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警方盤查女子時，看見她時不時低頭和嬰兒車裡的「小寶寶」說話，行為非常不自然和詭異，最後才發現車子裡的不是嬰兒，而是一隻活生生的「藍貓」，還穿著寶寶衣服、外套、帽子、鞋子以及尿片，裝備十分齊全，探出一顆貓頭左看右看。

警方拉開藍貓身上的外套，找到甲基麻黃鹼毒品粉末，被分裝成5小包，捆在黃色包裝的袋子裡，貓咪則是一臉困惑，似乎不知道自己被打扮成犯罪工具。

事後警方搜查女子的租屋公寓，再查獲電子秤、毒品包裝材料，以及裝有違法毒品的塑膠容器和包裹，藥物總重量達170克，目前她涉嫌大規模販賣毒品未遂，正被拘留中。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】