博雷利：歐盟外長將討論盧沙野言論

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）4月24日通過歐盟外交政策部門廣播表示，歐盟成員國外長將討論中國駐法國大使關於「前蘇聯國家不擁有主權地位」的言論。



俄衛網24日引述博雷利抵達盧森堡參加會議時稱，「我們將在中國問題框架內討論中國大使關於前蘇聯國家主權的聲明」，並表示「歐盟理事會將準備在6月的峰會上討論中國問題，屆時將重新評估和調整我們與中國的關係」。

中國駐法國大使館4月24日發布盧沙野受訪全文，談及克里米亞歸屬。盧沙野表示，這取決於如何看待這個問題，歷史上，克里米亞一開始就是俄羅斯的，蘇聯時期，赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）把克里米亞送給烏克蘭，「從國際法的角度，甚至可以說那些前蘇聯國家沒有有效的國際法地位，因為沒有國際協議認定他們作為主權國家的地位。」

博雷利4月23日在Twitter上發文稱，希望盧沙野的相關言論並不反映中國政府立場，指「中國駐法國大使的言論『令人無法接受』。歐盟只能假定這些言論不代表中國的官方政策。」

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）24日稱，中歐關係將在6月歐盟理事會（European Council）的議程上。