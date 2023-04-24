福島核電站2025年起取出機組殘留乏核燃料

東京電力公司（簡稱東電）宣布，2025年後半期將開始取出殘留在福島第一核電站2號機組乏核燃料池中的燃料。（編按：乏核燃料即曾受輻射照射，已經用過的核燃料。）



共同社星期一（4月24日）報道，東電此前制定了在2024至2026年開啟取出作業的目標，稱「準備作業進展順利，已進入能出示具體日程表的階段」。

釋放強輻射的乏燃料是與熔落核燃料（燃料碎片）同等程度的反應堆報廢作業的巨大風險。雖然東電希望能盡快取出，但卻多次推遲了最初計劃。

據悉，在2號機組廠房頂層的乏燃料池內，留有615根燃料棒。在計劃取出燃料的同時，東電還將在緊鄰廠房南側的地方新建一個45米高的作業台，並從廠房牆壁的開孔處，放入燃料處理器和起重機。

東電預計，取出作業須耗時兩年左右的時間，而取出的燃料棒將轉入能夠穩定保管的廠區共用池內。

為了避免輻射傷害，東電將遠程操作取出作業，不過，安裝設備時，仍須安排工作人員進入廠房頂層。

福島第一核電站1到6號機組中，已完成乏燃料池取出燃料作業的有3號和4號機組。為避免因地震和海嘯導致冷卻停止，東電計劃在2031年之前，完成所有機組的取出作業。

不過，東電尚未決定如何處理這些燃料。

本文獲《聯合早報》授權轉載

