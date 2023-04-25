聯合國報告：中國印度需為人口老化做準備

隨着印度超過中國成為世界上人口最多的國家，這兩個人口大國都面臨老齡化的嚴峻問題。



據彭博社報道，聯合國星期一（4月24日）發布的一份報告估計，2023年至2050年間，中國65歲或以上的人口預計將增加近一倍，印度將增加一倍以上，對醫療保健和社會保險體系的能力構成重大挑戰。

未來幾十年印度的人口預計將增長，而去年中國的人口數量自1960年代以來首次下降。過去三年，中國的勞動人口減少了超過4100萬，大約相當於德國整個勞動力人口的規模。

聯合國估計，到2040年，中國65歲及以上人口將超過25歲以下人口。到2050年，將佔總人口的30%。

印度老齡化的步伐預計將相對較慢。目前，該國擁有全球最年輕的人口之一，其中超過半數人口年齡在30歲以下，年齡中值為28歲。

聯合國的報告指出：「兩國都應致力於社會保障和其他措施，以確保人數愈發眾多的老年人口的健康和福祉。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

