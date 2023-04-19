第一人口大國正式易主：是「印度世紀」而非「中國世紀」？

根據聯合國今日（19日）公佈的人口數據，印度以14.28億人口正式超越中國（14.25億），成為全球第一人口大國。自聯合國1950年首次實施人口統計以來，中國一直是世界上人口最多的國家，隨着中國在2022年首次出現人口負增長、比預期更早的迎來人口峰值，世界人口大國序列也發生了改變。

數十年來，中印兩國的人口增長量合共佔據着全球三分之一以上，也藉助人口優勢成為世界第二大和第五大經濟體。但新的人口趨勢勢必會對兩國未來社會、經濟發展產生深刻影響。



此為龍象人口之爭系列之一



聯合國人口預測數據指，印度人口將持續增長至2064年、達到17億，中國人口將下跌至11.5億。到本世紀末，印度人口亦將回落，但兩者差距更大，印度人口（15億）將是中國（7.32億）的兩倍。

由於印度人口高度年輕化，預期其到2050年將佔據全球適齡勞動人口（15-64歲）的六分之一，印度國家銀行則預測國家將在2019年成為全球第三大經濟體。而中國很快將進入超老齡化社會，到2035年，60歲及以上人口更將破4億，總人口佔比超30%，給青中年一代及國家財政造成難以想像的負擔。

失敗的強制絕育政策

與一孩政策下、出生率驟降的中國不同，印度在計劃經濟時期嘗試強行控制生育的政策，一年內國內約800萬男性被絕育。設置公務員動員絕育指標、命警察動員男性結扎等——在1975年、總理英迪拉·甘地（Indira Gandhi）執政期間走向極端的計劃生育政策未幾夭，而英迪拉在大選中落敗亦與這項強硬政策不無關係。事件成了一代印度人的集體創傷，以致於後來的國家和各邦執政者都不敢觸及。

所幸，得益於教育、收入和醫療水平的增長，印度的人口增長速度在近二十年來顯著降低，從1971至1981年間近25%的增長率自然滑落至2001至2011年的18%，避免了外界憂心的「人口災難」的發生。

但穩步增加的印度人口還是達到全球第一，其青年人口量尤其引人注目。美國皮尤研究中心（Pew Research Center）的人口統計數據顯示，目前印度25歲以下人口比例達到40%以上，即5.6億，其數量之多，以致於全球同一年齡層人口中每5個就有1個來自印度。相比中國，其人口平均年齡更高出10歲。隨着作為「世界工廠」的中國人力成本逐漸上升、製造業逐漸外遷，印度成了許多人口中下一個全球製造業中心的強力候選。

人口負荷還是人口紅利？

但這些數據還有另一面。印度不僅有着全球最大的、多達9700萬的未成年貧困人口（佔該國未成年人逾20%），根據聯合國教科文組織2017年的報告，全球超過三分之一（約35%）的文盲都在印度，不識字的成年人數量達到2.87億，他們當中的大部分來自農村；以農業作為主要收入來源的印度人口仍有近六成之多；由於地區發展的嚴重不平衡，最需要提高識字率、教育水平的北方邦（Uttar Pradesh）、比哈爾邦（Bihar）、恰爾肯德邦（Jharkhand）等地區，教育資源亦最落後，教師/學生比例遠遠低於國家平均水平。

男女不平等的頑疾也嚴重製約着印度的「人口紅利」，2005至2021年間，隨着印度經濟的進步，女性的勞動參與率卻從32%下跌至19%，意味着如今每5個印度女性中只有1個受僱傭工作，與2021年前塔利班重新掌權前的阿富汗基本一致。根深蒂固的家庭觀念、性別歧視直接扼殺了印度女性的生產力。

儘管中國在其經濟崛起之處也曾面臨一些與印度類似的問題，卻遠沒有後者這般嚴峻。聯合國教科文組織數據顯示，2000年中國15歲以上人口的識字率已經達到90.9%，文盲人口約1.14億，到2010年則下降至6700萬。與本世紀初的中國相比，印度可能需要創造更多的就業崗位，更要彌補其在教育基礎設施上的缺口，否則未來將成為印度經濟支柱的這一代青年人，將很難走出貧困的陷阱。

老齡化：中國的嚴竣考驗？

中國面臨的人口問題或許沒有印度複雜，卻仍然十分棘手。在持續了長達35年的「一孩政策」結束後，育齡配偶的生育意願卻陷入低谷，以致於2022年中國首次出現負增長。這意味着過在未來將無法延續依靠龐大人口、勞動密集型製造業推動經濟的發展模式，向高端產業轉移將是唯一的選擇。

與此同時，由於中國尚未成為高收入國家，隨着人口萎縮、勞動力成本上漲，高度老齡化的人口很可能進一步拖累經濟：勞動力短缺、消費放緩、製造業空洞化——這些在日本出現的現象或在中國上演。

中國老齡化研究中心2020年的一份報告中說，超過80%的老年公民患有至少一種慢性疾病，醫療加上日常護理支出對國家財政意味着巨大的負擔。而中國社會科學院（CASS）在2019年預測，中國的城市國家養老基金將在2035年之前耗盡。一些經濟學家因此指出，老齡化可能是未來幾十年中國面臨的最大挑戰之一。

眼下，延續了十多年的中印龍象之爭，前者結束高速發展期尋求轉型，後者雖坐擁龐大的年輕人口，二十一世紀，到底是以往所說的「中國世紀」，還是近年所謂的「印度世紀」？且看兩國如何一爭高下。

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