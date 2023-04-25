泰國大選｜央行掌舵人警告：政黨承諾派錢有風險

泰國央行行長塞薩普特表明，一些政黨以「派錢」方式吸引選民或使泰國經濟面臨風險。



彭博社報道，塞薩普特（Sethaput Suthiwartnarueput）星期一（4月24日）說：「任何傷害財政紀律的政策，例如創造道德風險、破壞信用文化等，都需要受到監控，因為它們存有風險。」

針對為吸引選民而作出「派錢」承諾的政黨，塞薩普特說：「現在最重要的事情不是刺激經濟，而是維護我們的穩定。」

泰國最大反對黨為泰黨承諾一旦執政，將向滿16歲的公民每人發放1萬泰銖（約2,279港元）的數碼貨幣。

泰國發展研究所（TDRI）分析稱，排除重疊政策後，泰國每年需耗費約3.14萬億泰銖才能滿足前九大政黨作出的派錢承諾。

泰國大選投票日定於5月14日。根據國際貨幣基金組織2023年4月的《世界經濟展望》預測，泰國經濟將在今年增長3.4%，並在2024年增長3.6%。

塞薩普特說，過去的民粹主義政策只對經濟產生了短期推動作用，但卻使國家面臨長期債務的問題。他認為，政黨提出的政策應該更有針對性，以在有限的預算中創造一個「可持續的結果」，如基礎設施投資。

「民粹主義政策往往會過度提振經濟」，「我們不應該提供廣泛補貼，這些政策只會讓不應該得到它的人受益，這些錢應該被有效地利用。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

