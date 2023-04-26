尹錫悅訪美︱與賀錦麗參觀NASA　宣布韓國參與美國登月計劃

正在美國訪問的韓國總統尹錫悅，於4月25日造訪美國太空總署（NASA）戈達德太空中心時，強調韓美將推進太空領域合作。



韓聯社報導，韓國將以總統身份造訪NASA為契機，正式參與美國主導的載人月球探測「阿提密斯登月計畫」（Artemis，又譯阿爾忒彌斯，阿提米絲，月亮女神）。

韓國科學技術資訊通信部（科技部）和NASA將簽署聯合聲明，聲明稱兩國將共同發展月球探測、全球定位系統、太空探測等領域。

美國副總統兼國家太空委員會主席賀錦麗（Kamala Harris）為尹錫悅此行擔任嚮導。兩人還一同參觀了正在建造的南希·格雷斯·羅曼太空望遠鏡（Nancy Grace Roman Space Telescope），以及為應對氣候危機而研發的氣象觀測衛星的製造現場。

尹錫悅在記者會上表示，希望韓美同盟將合作領域從地球拓展至太空，在兩國結盟70周年之際結成太空同盟。

賀錦麗表表示，美國承諾將加強韓美同盟在創新領域，包括太空領域的合作。美方期待今後能夠擴大阿提密斯登月計畫的合作，包括時隔50年將太空人送上月球，以及為在火星上執行任務奠定基礎。

本文獲《聯合早報》授權轉載

