尹錫悅訪美︱《黑暗榮耀》等劇熱播　Netflix加碼投資韓國影視業

韓國總統尹錫悅展開訪問美國行程，4月24日會晤串流平台Netflix聯席行政總裁薩蘭多斯（Ted Sarandos）。薩蘭多斯之後宣布Netflix加碼投資韓國影視業，未來4年會投放25億美元（約195億港元）。



薩蘭多斯發聲明表示，很高興地確認Netflix未來4年內會在韓國投資25億美元，包括韓國電視劇、電影和沒有劇本的即興節目。

他又談到此計劃的金額是Netflix自2016年於韓國市場開展服務以來投資總額的1倍。他表示對韓國的創意產業有信心，並談到近來韓劇《黑暗榮耀》（The Glory）和真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）的成功。

Netflix拍攝的《魷魚遊戲》2021年在全球熱播後，美媒商業內幕（Business Insider）2021年10月便曾報道，此部9集的電視劇為Netflix帶來豐厚回報，其總成本為2100萬美元（約1.6億港元），金額相對歐美劇如《王冠》（The Crown，每集約1000萬美元）、《怪奇物語》（Stranger Things，每集約800萬美元）少得多。