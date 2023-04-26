戴琪：印太經濟框架與區內其他貿易協定沒衝突

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）4月25日在美國務院的網上記者稱，美國主導的「印太經濟框架」（IPEF）跟區內其他貿易協定沒衝突。



她稱國家政府參加IPEF、大家成為一體的主題是經濟議題和主題，通過合作，美國和印太地區的這些夥伴可促進更具彈性、更可持續以及更具包容性的經濟。

她稱IPEF不是像《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）或《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）這樣的傳統貿易協定。IPEF旨在應對美國今天面臨的具體挑戰。其中包括供應鏈的脆弱性、氣候危機以及美國經濟中不斷擴大的不平等。

她稱因此不認為IPEF跟其他協議安排有衝突。它只是美國將一個關於經濟參與的計劃帶到這地區，讓區內一些跟美國關係緊密的夥伴，在全球經濟中非常混亂的時期一同前行。

重申無意讓中美脫鉤

有記者在會上問及她4月19日在日本東京舉行的一個記者會上表示，美國目的不是令中國與美國以至全球經濟脫鉤，亦不認為真的做得到，那麼美國將如何與中國維持正常商務合作關係？

她稱美國行政部門一直一致認為，中美脫鉤不是目標，以脫鉤作為目標也不可行，縱然美國與中國的關係複雜，尤其是關於公平競爭的議題，以及貿易及貿易機會的公平性。她稱那些問題都是中美須解決的，因為全球兩大經濟體能互相解除對方的憂慮是重要的。

她稱這不僅是關於中美經濟、勞工以及生意，而是全球兩大經濟體，兩者影響全球經濟。