祁湛明闡述英國對華政策3大部份：進行對話＋加強國安＋聯手印太

英國外相祁湛明（James Cleverly）4月26日晚在倫敦市長官邸（Mansion House）演講，闡述英國對華外交政策的三個關鍵組成部份。他稱這包括與中國進行直接和具有建設性的對話，同時加強英國的國家安全，以及與其他印太國家的合作。



俄衛網4月26日引述祁湛明說，中國在世界關鍵問題上的決定，包括應對氣候變化，「將決定這個時代的面貌」，並指出，在談論中國時應避免簡單化。他還強調，他不認為中國和西方之間的衝突在未來是不可避免的，並認為孤立中國的做法是一個簡單但非常錯誤的決定。他說，有必要在各個領域同北京接觸，倫敦應積極開展這項工作，同時「對中國的獨裁主義保持現實看法」。

祁湛明說：「這意味着我們永遠不應偏離一個明確的原則。我們不期望我們與中國的分歧能迅速得到解決，但我們確實期望中國能遵守它自願承擔的法律和義務。作為聯合國安理會的常任理事國，中國有遵守聯合國憲章的特殊責任。」

他還強調，倫敦不會對北京違反人權義務、限制香港居民自由、進行間諜活動或試圖干涉英國政治的行為視而不見。

祁湛明指出，保護英國國家利益應為最重要的事，他說，倫敦希望「與中國保持並建立一種開放的、具有建設性的穩健關係」。他說，英國企業熱衷於與中國開展貿易並投資中國經濟，但不應陷入對中國產品的依賴。他還表示，英國支持美國和歐盟在平等和公平競爭的條件下與中國進行經濟合作的願望。

他還警告各方不要試圖在台灣問題上「改變現狀」，指出該地區衝突將給 「全球經濟帶來災難性打擊」，全世界都會感受到，首先是中國。英外交大臣承認，西方可能會誤判中國的意圖，並敦促北京對「其軍事理論和在中國在東海軍事擴張的目的」更加開放。

他表示，「顯然，透明化符合所有各方的利益，而保密只會增加悲劇性誤判的風險」，並補充稱，倫敦及其盟友在談到其在印太地區的存在時，願表現出開放性。