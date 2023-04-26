祁湛明：英國不會孤立中國　但中國需解釋擴張軍力意圖

英國外相祁湛明（James Cleverly）4月25日發表外交政策演說，提及英國不會嘗試孤立中國，但指中國近年積極擴張軍力，呼籲北京說明用意，否則可能引發誤判。



祁湛明表示，英國必須與北京保持接觸，稱不會應一些人的要求孤立中國：「如果我宣布開啟新冷戰，稱英國的目標是孤立中國，那可能是最明確簡單且令人滿意的，但這違背英國的國家利益，也是錯誤的。」

祁湛明以氣候變化、疫情預防、經濟穩定到核問題為例，稱這些國際議題不可能沒有中國參與。但同時，祁湛明稱中國正在進行和平時代的最大規模軍力擴張，需要對此作出解釋。

「英國及盟友已準備好就印太的部署作出說明，因此我也呼籲中國就提升軍力的主張及用意同樣作出說明，因為保持透明符合所有人利益，否則只會增加悲劇誤算的風險。」

祁湛明在演說中提到台灣問題，指台海一旦爆發戰爭，不但生靈塗炭，亦會摧毀總值達2萬6千億美元的國際貿易，因此各方不應採取片面行動改變現狀。祁湛明同時列舉英國對華政策的內容，指會加強保護英國國家安全並與印太及全球夥伴加強合作，英國亦會與中國接觸，以維護開放、具建設性及穩定的關係。