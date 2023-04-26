拜登宣布爭取連任　美國共和黨發AI影片模擬台北101被炸

美國總統拜登（Joe Biden）4月25日在Twitter發布影片，正式公布會爭取連任，參加2024年總統選舉。他的對手陣營、共和黨全國委員會25日發布用人工智能（AI）製作的影片，以一系列的What If（假如）為主題，以講述他們認為一旦拜登再次當選可能會帶來的「後果」，包括出現模擬台灣摩天大樓台北101被轟炸的畫面。



拜登25日在Twitter公布會競選連任，他寫道「每一代人都有需要為民主挺身而出的時刻，為基本自由站出來。我相信這是我們的時刻。這是我競選連任美國總統的原因。加入我們，一起完成這項工作。」副總統賀錦麗（Kamala Harris）也宣布會與拜登一起爭取連任。

法媒26日稱，有受訪者認為拜登施政表現好，但年事已高，因此希望他不要爭取連任。報道指，又有受訪者表示，拜登現在可能身體好，但沒人知道他6年後會怎樣。

共和黨全國委員會25日發布題為《擊敗拜登》（Beat Biden）的影片，回應拜登爭取連任的決定。影片由AI製作而成，共和黨藉影片提出多個What If（假如），試圖向民眾講述他們認為拜登一旦成功連任可能會帶來的後果。從AI影片中可見，共和黨認為拜登連任後國際緊張局勢可能會加劇，影片出現模擬戰機飛過、台北101被轟炸、軍艦航行、軍人在街頭戰鬥、建築物陷入火海、以及大批人士手持中國國旗上街的畫面。字幕更出現「中國大陸入侵台灣」的字句。

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共和黨也在影片內容提出更多他們認為拜登若連任或出現的情況，包括金融系統崩潰、美國邊界消失，大批非法移民湧入、美國國內罪案增加等。