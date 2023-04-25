拜登正式公布競逐連任總統　民調顯示民主黨支持者心情糾結

美國總統拜登（Joe Biden）4月25日正式公布會競逐連任，參加2024年的總統大選。



現年80歲的拜登是美國歷來最年長的總統，如若成功連任，他將會在82歲展開第二個總統任期，至卸任時會是86歲。

拜登尋求連任，但美聯社與NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）4月13日至17日訪問1230名美國成年人，結果顯示整體只有26%受訪者希望拜登競逐連任。

即使在受訪的民主黨支持者中，也只有47%希望他在2024年總統大選中競選，不足一半。但民調也顯示，一旦拜登代表民主黨競選的話，81%的受訪民主黨支持者也會傾向投他一票，包括41%指「肯定」會投給他，40%稱「大概」會投給他。

拜登在黨內有對手嗎？

目前民主黨內有暢銷書作家威廉森（Marianne Williamson）及美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）之侄小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）宣布有意競選2024年美國總統。美媒《國會山》日報（The Hill）形容，拜登目前未面臨高調的主要挑戰者。

英國廣播公司（BBC）4月初發文指，拜登的黨內潛在對手包括副總統賀錦麗（Kamala Harris）、加州州長紐森（Gavin Newsom）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）等。他們都未表達參選意向。