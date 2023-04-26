新加坡男涉1公斤大麻毒案遭處死　英國富豪布蘭森與星洲政府爭拗

新加坡男子販毒判處死刑，英國富豪布蘭森（Richard Branson）在男子臨刑前，批評新加坡政府「可能將殺害一個無辜的人」。新加坡內政部反駁，法院花了超過三年徹底地研究這宗案件，布蘭森的指控「不尊重」新加坡的法官和司法制度。



布蘭森星期一（4月24日）撰文評論死囚蘇皮亞（Tangaraju Suppiah）的案件。46歲的蘇皮亞因為教唆他人把1017.9克的大麻運送給自己，在2018年被判死刑。

維珍航空創辦人布蘭森（Richard Branson）2023年4月24日在博客發文，主張不應判蘇皮亞死刑（網站截圖）

布蘭森在文中稱，這宗案件在多個層面上讓人感到震驚，包括蘇皮亞被捕時，根本不在這些毒品附近，法庭根據推論定了他的罪，並未排除所有合理懷疑。

新加坡內政部星期二（25日）回應說，這宗案件由新加坡高等法庭審理。高等法庭是在審視了所有的證據，包括蘇皮亞的辯護後，判定案件無合理疑點（beyond a reasonable doubt）。最高法院上訴庭也在坦加拉祖上訴時維持原判。

「令人遺憾的是，布蘭森先生為了要支持自己的立場，竟然自稱比新加坡法院更了解案情。法院花了超過三年徹底和全面地研究這起案件，布蘭森這是不尊重我國的法官和司法制度。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

