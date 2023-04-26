TikTok恐遭封殺　字節跳動在美國推新App Lemon8下載量急升

TikTok（抖音海外版）在美國恐遭封殺，母公司、中國企業字節跳動（ByteDance）在美國推出名為Lemon8的新手機程式（App），據美媒4月25日指，Lemon8成為過去30天內美國下載量第2大的生活應用程式。有輿論形容Lemon8是「美版小紅書」。



字節跳動最早於2020年在日本市場推出Lemon8，然後到了2023年2月，字節跳動也在美國和英國推出這款App。它使用類似於TikTok的推薦演算法。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）25日報道，根據分析機構data.ai，Lemon8的下載排名躍升693位，是過去30天內美國下載量第2大的生活應用程式（lifestyle app）。自推出以來，Lemon8在全球累積有1700萬次的下載。

報道引述分析師認為，這可能是字節跳動業務戰略的一部份，德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）新興技術高級研究員戈爾曼（Lindsay Gorman）指「這肯定是一個有趣的時刻，似乎字節跳動正在推動Lemon8作為TikTok的潛在替代品」。