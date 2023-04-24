靠TikTok拉票　無黨派支持　26歲青年當選日本史上最年輕市長

日本於23日進行的統一地方選舉後半段，其中兵庫縣蘆屋市出現意外選情。



一位26歲無黨籍的新人候選人高島崚輔，擊敗現任市長伊藤舞在內的其他候選人，順利高票當選，成為日本史上最年輕的市長當選者。

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根據日本媒體「神戶新聞NEXT」報導，高島出身於大阪府箕面市，過去就讀於關西的名校灘中高一貫校（完全中學），在校成績優秀之餘，還擔任過學生會長。雖然考上東大，但只讀了4個月便退學，之後畢業自美國哈佛大學，現職為一個支援日本海外留學生NPO法人組織的理事長。

過去在校成績優異，很會整理筆記的高島，也在政見宣傳上下了不少功夫，希望能讓一般民眾，更了解專有名詞複雜的政治問題。

他認為蘆屋市有「成為世界第一」的潛在魅力，但像是蘆屋車站南側開發案等等市政，卻明顯停滯不前。他也以「前輩世代」尊稱高齡者，並提出加強預防醫療、照護的政見，並將各世代的問題寫成36頁的政策集，發派給每戶人家。

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日本媒體「讀賣新聞」指出，高島在高中學生會長時期，曾經因為辦活動產生與蘆屋市居民接觸的機會。

後來哈佛期間，也曾到蘆屋市役所實習，因而了解到當地面臨人口減少、少子化等問題，促成了他參選的動機。

高島本次參選未有黨派支援，而都是靠當初的同學和其他義工幫忙的「草根選舉」。他積極透過「TikTok」（抖音）等社群平台宣傳，分享像是「哈佛畢業生挑戰GOOGLE入社筆試」、「東大和哈佛哪間題目比較難」，或者和朋友家人間的搞笑影音，來擴大自己的知名度，拉攏年輕的支持者。

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