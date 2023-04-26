習近平與澤連斯基通話　中方將派特別代表赴烏克蘭等國訪問

央視新聞4月26日報道，中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，就中烏關係和烏克蘭危機交換意見。習近平指，中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。



習近平指出，中烏關係走過31年發展歷程，達到戰略夥伴關係水平，為兩國各自發展振興提供了助力，他讚賞澤連斯基多次表示重視發展中烏關係和對華合作，感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助，他稱相互尊重主權和領土完整是中烏關係的政治基礎。

他談到雙方要着眼未來，堅持從長遠角度看待和謀劃兩國關係，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，推動中烏戰略夥伴關係向前發展，他指中方發展中烏關係的意願是一貫的、明確的，無論國際風雲如何變幻，中方願同烏方一道，把兩國互利合作向前推進。

習近平指烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響，在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談，「我相繼提出了『四個應該』、『四個共同』和『三點思考』。中方還在此基礎上發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不干趁機牟利的事。」

他稱中方所作所為光明正大，對話談判是唯一可行的出路，核戰爭沒有贏家。

習近平稱，對待核問題，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機，他指現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件。

派特別代表赴烏克蘭

他希望各方從烏克蘭危機中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道。中方將堅持勸和促談，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力，中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。

他又指中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助。

報道指，澤連斯基祝賀習近平再次當選，讚賞中國取得的非凡成就，相信在習近平領導下，中國將成功應對各種挑戰，持續向前發展。

他指中方在國際事務中秉持聯合國憲章宗旨和原則，在國際舞台上發揮着巨大影響力。烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展全面合作，開啟烏中關係的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定，澤連斯基介紹了對當前烏克蘭危機的看法，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。

澤連斯基指通話有意義

澤連斯基在Twitter發文，指與習近平的通話「長而有意義」:

俄烏戰爭自2022年2月24日爆發，至今持續超過1年，中國有意勸和促談，外交部2023年2月24日發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，主張12點立場，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機等。

習近平並在2023年3月國事訪問俄羅斯，會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），當時美媒已傳出消息，指習近平將與澤連斯基通話。