習近平訪俄｜中國更加主動調解　澤連斯基能否通話習近平？

中方正式宣佈，應俄羅斯聯邦總統普京（Vladimir Putin ）邀請，國家主席習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。外交部發言人汪文斌3月17日在例行記者會上用了三個核心詞彙形容此次國事訪問——友誼之旅、合作之旅、和平之旅。而就在此前一天，中國外交部消息，中國國務委員兼外交部長秦剛深夜與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）通電話，圍繞雙邊關係以及俄烏衝突交換意見。



值得一提的是，近段時間不斷有西方媒體放風說，中方高層訪問俄羅斯後，會與烏克蘭總統澤連斯基通電話。雖然沒得到中國外交部的證實，但並不能排除這樣一種可能性。一方面，中烏外長通話其實也是在為後續的高層溝通鋪路，加上此前庫列巴同時任外長王毅的電話通話，可見烏方一直在尋求更高層級的交流渠道。另一方面，澤連斯基本人曾透露，烏方多次與中方接觸，致力於促成兩國領導人對話。今年達沃斯會議時，澤連斯基還試圖向中方轉交他自己的一封親筆信。這些都反映出，烏方想與中方進行更高級別對話的迫切心情。

至於中方會不會回應烏方的訴求，還是取決於俄烏衝突的局勢走向是否明朗。此次習近平國事訪問俄羅斯後，會否是一個時間窗口，也未置可否。

俄羅斯總統普京在2022 年 9 月 16 日在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會（SCO）成員國元首擴大會議之前與中國國家主席習近平交談。（Reuters）

此次習近平對俄羅斯的國事訪問，毫無疑問，核心議題就是俄烏局勢。中方在促俄羅斯和烏克蘭和談這件事情上，也表現得越發主動。這些從北京近期所做都可見端倪。

就說秦剛深夜與庫列巴通電話，圍繞雙邊關係以及俄烏衝突交換意見在外交部的通告中，有不少值得琢磨的細節。首先，秦剛並不是應約，這說明我們很有可能是主動發起通話的那一方。

秦剛先提到了中烏關係，以及雙邊合作的良好基礎與巨大潛力。首先要明確的是，中烏之間的雙邊關係，過去確實不錯。中國第一艘航空母艦「遼寧艦」，就源於從烏克蘭購買的「瓦良格號」，另外烏克蘭還是「一帶一路」倡議框架下的合作伙伴。但在俄烏衝突爆發之前，中烏之間的氛圍，並不算特別融洽。澤連斯基政府為了儘快加入北約，一方面積極向美國靠攏，另一方面同時也刻意與中俄同時保持距離。正是在此期間，烏克蘭在美方的授意下，強行將馬達西奇公司收歸國有，致使主持收購的中企蒙受慘重損失。

王毅（右）2023年2月18日在出席慕尼黑安全會議期間，應約會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba，左）（中國外交部）

而後庫列巴的說法非常值得細品。庫列巴表示，中方確實是烏克蘭的重要合作伙伴，然後話鋒一轉，肯定了中國在國際事務中的影響力，祝賀中方在北京促成沙特跟伊朗復交。如何理解，烏克蘭外長要在中烏會談時特別談及沙特跟伊朗復交？大膽猜測，背後的潛台詞或許就是，想讓中方也能在俄烏衝突中，發揮類似的作用。

庫列巴爾後向秦剛介紹了戰事情況，以及和平談判的前景，感謝了中方的人道主義援助，認為中方先前發布的立場文件「展現了誠意」，希望繼續與中方溝通。

烏克蘭想要中方發揮的作用，事實上，並不完全符合中國對俄烏衝突一貫的立場。烏克蘭方面其實更希望，中國能加入西方制裁俄羅斯的行列。這點再與秦剛通話結束後，庫列巴隨即在個人的社交媒體，用更為直白的口吻表示，自己重點討論了領土完整原則，以及烏克蘭版本的和平方案，需要在停火談判中發揮關鍵作用。從中我們不難看出，庫列巴卸下外交辭令後更加真實的訴求。

在新德里G20外長會期間，俄羅斯外長拉夫羅夫跟中國外長秦剛會晤。（Reuters）

從秦剛接下來的表態中，也不難發現，中方很清楚烏克蘭具體想要什麼，也知道可能會導致什麼樣的後果。秦剛提到，中方對於俄烏衝突局勢升級的可能性感到憂慮，希望衝突雙方不要關死政治解決大門，為和平談判保留希望。這句話其實就是專門說給烏克蘭聽的。因為俄羅斯過去曾多次表態，願意通過談判解決烏克蘭危機，也得到了中方的讚賞。

也就是說，中方的表態也很明確，中國的建設性作用，只會用在勸和促談上，而不是用來激化局勢。這次中烏外長對話，也是圍着這個邏輯進行的。

北京的態度是連貫的，未改初衷的，這點庫列巴從同王毅通話，到同秦剛通話，應已深刻體會到。然而，烏克蘭為何依然，而且越發強烈的表達需要中國發揮力量？

就在美國一面源源不斷向烏克蘭輸送武器，一面又威脅中國不得向俄羅斯提供武器支持時，中國不聲不響地促成沙特阿拉伯和伊朗在北京對話，推動這對宿敵在斷交七年後同意恢復外交關係。

消息傳出後，許多發展中國家真誠為中國點贊，感謝中方發揮的建設性作用。也有一些人酸溜溜地問，為何美國在中東「苦心經營」多年，促成和解的卻不是美國而是中國？原因很簡單，中國沒有私心雜念，不玩陰招損招，什麼事有利於維護世界和平穩定，有利於維護國際公平正義，北京就會做什麼事，因此得到了各方的信賴。

沙伊復交：中國表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為三人出席記者會握手（Reuters）

回到烏克蘭問題上，一年來，中國一直以自己的方式為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用。中方發布的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，核心就是勸和促談，體現了一貫平衡理性、公道正派、標本兼治的中國風骨和中國智慧。有理由相信此次訪俄期間，中方也將一如既往。直白來說，北京可以被信賴。俄烏兩國，目前的情況是，其實誰都想結束戰爭，不想耗下去，也耗不起，但誰都被架在那裡，而美國則最不想結束這場戰爭，不火上澆油就不錯了。如此，澤連斯基都看明白了，如此釋放積極信號給北京，一定程度上就是在探詢其他道路選擇的可能性。

如此，習近平國事訪問俄羅斯，並不意外，而後歐洲國家領導人也將訪問北京，俄烏都必將是核心問題中的核心。北京會否拿出更加具體行為斡旋俄烏的和談，尚不能一錘定音，但可能性看來是越來越大。在促成沙特跟伊朗雙邊關係正常化後，中國的外交態度確實更積極了，這點不可小覷。打鐵趁熱，沙特跟伊朗這對宿敵都可以「解釦」，不要小看了對於「和平」和「發展」的嚮往。如此，一旦習近平與澤連斯基通話，俄烏走向在北京斡旋下發生變化，世界百年未有之大變局將如何繼續變，會有更大的期待。