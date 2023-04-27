習近平晤越共政治局委員　籲兩國加強合作妥管分歧

中共中央總書記、國家主席習近平周三（4月26日）在人民大會堂會見越共中央政治局委員、中央書記處常務書記、中組部部長張氏梅。習近平強調，面對風高浪急的國際環境和兩國各自改革發展穩定任務，中越雙方要秉持「十六字」方針和「四好」精神，鞏固政治互信、加強團結合作、妥善管控分歧，共同應對風險挑戰。



根據新華社，習近平請張氏梅轉達對越南總書記阮富仲、國家主席武文賞的誠摯問候。習近平表示，今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15週年，阮富仲2022年訪華以來，中越雙方高度重視落實雙方達成的共識和聯合聲明精神，採取積極舉措，推動中越交流合作呈現良好態勢。習近平稱，願同阮富仲保持密切交往，加強對中越關係的政治指導和戰略引領。

習近平指，要堅持馬克思主義科學理論武裝，牢牢把握這一強大政治優勢，加深交流互鑒，築牢思想防線，攜手推進社會主義事業。要堅持以人民為中心，完善發展戰略和項目對接，推進設施聯通和民心相通，加強傳統友好教育，為兩國關係長遠發展夯實民意基礎，要全力鞏固黨的執政安全、維護國家穩定和發展，堅守致力於人類和平與進步事業的遠大理想，加強在國際事務中的團結合作，堅決反對霸權主義和陣營對抗，守護好地區和平與發展紅利，攜手推動構建人類命運共同體。

張氏梅首先轉達阮富仲、武文賞對習近平的親切問候，衷心感謝習近平會見。張氏梅表示，熱烈祝賀中共20大和全國兩會勝利召開，熱烈祝賀習近平總書記全票當選中國國家主席、中央軍委主席，堅信在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，中國人民必將圓滿完成中共20大提出的各項目標，全面建設社會主義現代化國家。

報道指，阮富仲在中共20大閉幕後即成功訪華，同習近平就新時期越中關係發展達成重要共識，為兩國全面戰略合作注入強勁動力。

張氏梅指，越南始終將發展對華友好合作作為對外政策的頭等優先，始終堅持一個中國政策，堅定支持中國的統一大業，越方願同中方落實好兩黨最高領導人重要共識，堅持按照「十六字」方針和「四好」精神，密切兩黨高層交往，推進「兩廊一圈」和共建「一帶一路」對接合作，促進兩黨兩國關係和社會主義事業不斷發展，越方堅定支持習近平提出的重大全球倡議，支持中方舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，同中方加強地區和國際合作，促進地區和世界和平發展。