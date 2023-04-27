秦剛晤中亞5國外長　強調堅定支維護國家主權獨立領土完整

中國務委員兼外長秦剛4月26日分別同來華出席中國—中亞外長第4次會晤的中亞5國外長會晤。秦剛強調，中方將一如既往堅定支持中亞國家維護國家主權、獨立、安全和領土完整。



根據中國外交部，秦剛26日在西安與哈薩克外長季列烏別爾季（Mukhtar Tileuberdi）、吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫（Jeenbek Kulubaev）、塔吉克外長穆赫里丁（Sirojiddin Mukhriddin）、烏茲別克外長賽義多夫（Bakhtiyor Saidov）、土庫曼第一副外長哈吉耶夫（Vepa Hajiyev）舉行會談。

秦剛強調，中方堅定支持中亞國家根據本國國情自主選擇的發展道路，堅決反對任何外部勢力干涉中亞國家內政，將加強雙方在包括聯合國和上海合作組織在內框架下溝通協作，共同維護國際關係基本準則，維護以聯合國為核心的國際體系，維護國際公平正義。

中亞5國外長稱，發展對華關係是他們的外交優先方向，5國將推進共建一帶一路，加深人文交流，打擊三股勢力，打造中亞中國關係下一個黃金30年。

5國外長還重申支持中方在台灣、涉新疆、涉西藏等問題上的立場，反對把人權政治化，將加強國際多邊協作，支持彼此維護核心利益，維護地區和平穩定。

三股勢力是上海合作組織及相關國家所用術語，意指在中亞地區的暴力恐怖勢力（恐怖主義）、民族分裂勢力（分裂主義）、宗教極端勢力（極端主義）。

中國—中亞外長第4次會晤27日舉行。