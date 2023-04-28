美軍機密文件外泄｜被捕空軍士兵家藏槍械　有網上暴力恐嚇史

被指泄露美國防部機密文件而被捕的21歲美國軍人特謝拉（Jack Teixeira），周四（4月27日）在麻省聯邦法院出庭，接受是否繼續拘押的聆訊，預計檢察官要求將他繼續關押，並指他有潛逃及國家安全風險。根據檢方文件，特謝拉已銷毀了該案的證據，家中藏有多把槍枝，且過去有網上暴力恐嚇史。



檢察官說，特謝拉人向應用程式Discord上的一群遊戲玩家洩露了機密文件，其中包括一些涉及俄烏衝突的部隊調動資料。 在周三（26日）提交的一份文件中，檢方指特謝拉已銷毀該案的證據，但擔心特謝拉「或仍能夠獲得大量機密資訊」，並可能成為敵對國家的目標，為他提供庇護及幫助他逃離美國。

根據檢方文件，特謝拉與母親、繼父同住，他在離床兩呎的地方放了一個槍櫃，裡面裝有手槍、栓動式步槍，和一把帶有大容量彈匣的軍用步槍。此外，聯邦調查局（FBI）特工還在他的辦公桌抽屜內，發現了一個防毒面具、彈藥，和一個似乎是「消音器式配件」的東西。

檢方又稱，特謝拉高中時曾因發表涉及種族威脅和槍枝的言論被停學。而在2022年11月，特謝拉曾稱希望「殺死很多人」，從而「剔除弱者」。

特謝拉的律師周四提交的法庭文件表示，他們反對繼續拘留，要求法官讓他回家。 律師建議讓他繳納2萬美元的保證金，並佩戴位置監控設備，並表示可禁止他在沒有父母監督下使用互聯網。