美軍情密件外泄｜美媒：疑犯或俄烏開戰後開始爆料

涉嫌在網上泄露大批美國情報文件的21歲空軍國民警衛隊人員特謝拉（Jack Teixeira），或在2022年俄烏戰事爆發後不久，開始在網上泄密。



據《紐約時報》星期五（4月21日）報道，2022年2月俄烏戰爭爆發後不久，在社交媒體平台Discord上，特謝拉使用的賬號開始上傳關於俄烏戰事的機密情報到平台的聊天室群組。這個聊天室群組約有600名成員，比先前特謝拉泄密所涉及的約50人聊天群組要大許多。

目前不清楚美國當局是否已得知有另一個聊天群組也出現機密外泄的情況。

據悉，在這個新聊天群發現的機密包括俄烏雙方的傷亡細節，俄羅斯情報當局的活動，以及更新為烏克蘭提供的援助。這名用戶聲稱，所上傳的資料來自美國國家安全局（NSA）、中央情報局（CIA）和其他情報機構。

報道稱，早在俄烏戰爭開打不到48小時，網上便出現了第一則外泄的機密情報。上述用戶寫道：「看了國防部的一份報告，它說三分之一的（俄軍）被用來展開入侵。」他還說，自己擁有的情報比公開資料要「更多一點」，並指這是在「美國空軍情報部門工作的好處」。

特謝拉之後繼續不定期上傳機密到這個聊天群組，直到3月宣布「停止更新」。

特謝拉上週被控兩項刑事罪，包括未經授權保留和傳送國防訊息，以及未經授權刪除機密訊息和國防資料。

本文獲《聯合早報》授權轉載

