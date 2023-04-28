俄整蠱專家冒充澤連斯基　鮑威爾「中計」

俄羅斯國家電視台發布的影片顯示，美國聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell）與一對冒充烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的俄羅斯惡作劇者通了電話。



彭博社報道，該影片顯示，鮑威爾顯然以為在與澤連斯基通話，回答了對方有關通貨膨脹前景和俄羅斯央行等一連串問題。幾個片段共計持續約15分鐘，目前尚不清楚視頻是否遭到篡改。

美聯儲發言人星期四（4月27日）說，「主席鮑威爾在1月與一個自稱是烏克蘭總統的人進行了對話……這是一次友好的對話，出發點是我們在這個充滿挑戰的時刻對烏克蘭人民予以支持。談話不涉及敏感或機密資訊。」

該發言人補充說：「此事已提交給相關執法部門處理，出於對其工作的尊重，我們不會再進一步置評。」

美聯儲還提及，這段影片似乎已經過編輯，無法證實其準確性。

這番言論看似溫和，但該騙局能夠接觸到鮑威爾這一事實，可能會導致美聯儲安全性遭到質疑。

這兩名惡作劇者分別是庫茲涅佐夫（Vladimir Kuznetsov，綽號Vovan）和斯托利亞羅夫（Alexey Stolyarov，綽號Lexus）。他們是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的支持者，多年來已成功騙得多位外國政要與他們交談。

本文獲《聯合早報》授權轉載

