日本央行維持負利率不變　 但刪前瞻字眼　政策轉變第一步？

日本央行4月28日公布議息結果，決定維持負0.1%超低利率不變，但同時刪除前瞻性字眼，表明會為其寬鬆政策進行評估，被認為是為退出量化寬鬆政策的第一步。



植田和男在4月9日接任黑田東彥，擔任日本央行行長。外界預期植田會逐步改變維持已久的「直升機級」量化寬鬆政策。植田表示會按部就班操作，不會貿然扭轉負利率，第一次議息結果可謂符合市場預期。

圖為4月28日，日本央行行長植田和男在記者會上說明議息結果。（Reuters）

日本央行發表聲明，表示央行已決定對貨幣政策進行廣泛的前瞻性審查，為期一年至一年半，但聲明刪除了過往「預計短期或長期利率保持在目前或更低水平」的前瞻性字眼。對於審查需時一年多而非傳統的數個月，外界解讀這是央行短期內會按兵不動的詮釋，但對於刪除預計的作法，外界則解讀這是央行最終會放棄寬鬆政策的預告。

日本把10年期國債孳息率目標為持於零左右，並進行孳息曲線控制政策（YCC），助長日元貶值和阻礙債券市場交易。同時為了使利率跌至目標範圍，日本央行採用無限量購買債券和限制賣空政策。

上田在上任時表示，目前的寬鬆政策確實有副作用，人們普遍預計他將使該銀行的政策更加靈活，並最終隨著通脹在日本紮根而逐步收緊。

《日本經濟新聞》引述一份季度展望報告中，日本央行9個董事會成員對截至2024年3月的財政年度的通脹預測中值為1.8%，高於三個月前的1.6%；對2024財政年度的預測中值為2.0%。預測是不包括新鮮食品的核心通貨膨脹。預測還顯示，2025財年的通脹率預計將回落至1.6%，這表明日本央行並不期望經濟能夠持續實現2%的通脹目標。