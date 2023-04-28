上合防長會議舉行　中印互動成為焦點

撰文：歐敬洛
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上海合作組織成員國國防部長會議，在4月27日在印度首都新德里召開。中國防長李尚福將出席參與。中印邊境問題一度讓兩國關係緊張，印度媒體對中印防長的接觸和成果特別關注。

印度是今屆上合輪值主席國，防長辛格（Rajnath Singh）在新德里主持上合組織防長會議，中國、哈薩克、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、塔吉克和烏茲別克的防長將會參加。

會議將以地區和平與安全、反恐以及多邊主義等作為主題。印度《經濟時報》引述消息人士的話稱，在這次防長會上，印方將特別提出就成員國軍方合作開展人道主義援助的機制，以應對全球氣候變化帶來的極端天氣和自然災害。

圖為4月27日，中國防長李尚福在上合會議前與印度防長辛格率先會面。（Reuters）

對於印中兩國防長舉行雙邊會晤，印度媒體非常關注。印度《每日新聞與分析報》報導，中國防長李尚福於27日抵步，這是自2020年中印邊境衝突後中國防長首次到訪印度。兩國部長在上合防長會議前夕先舉行了會談，辛格表示印中關係發展的前提是邊境地區的和平及安寧，李尚福郥表示中印應把邊界問題放在雙邊關係適當位置。

另一方面，辛格還計畫與俄羅斯防長紹伊古舉行會談，《今日印度》認為印俄之間在軍購合作方面出現一些阻礙。《印度時報》則稱巴基斯坦防長沒有親自出席此次上合防長會，而是通過線上方式，這可能是因巴基斯坦軍方代表團堅持使用巴方主張的地圖有關。《印度時報》亦指出，伊朗將在這次上合組織會議上，正式完成從觀察員國升級至成員國。2023年初伊朗總統簽署命令，批准讓伊朗加入上合組織。

中印防長會面　李尚福：應推動邊境局勢早日轉入常態化管控中印防長會晤　印方指邊界問題須按雙邊協議解決李尚福將出席上合組織會議　中印邊境衝突以來高級軍官首訪印度上合組織國防部長會議舉行前夕　中印舉行第18輪軍長級會議
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