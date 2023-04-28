上合防長會議舉行　中印互動成為焦點

上海合作組織成員國國防部長會議，在4月27日在印度首都新德里召開。中國防長李尚福將出席參與。中印邊境問題一度讓兩國關係緊張，印度媒體對中印防長的接觸和成果特別關注。



印度是今屆上合輪值主席國，防長辛格（Rajnath Singh）在新德里主持上合組織防長會議，中國、哈薩克、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、塔吉克和烏茲別克的防長將會參加。

會議將以地區和平與安全、反恐以及多邊主義等作為主題。印度《經濟時報》引述消息人士的話稱，在這次防長會上，印方將特別提出就成員國軍方合作開展人道主義援助的機制，以應對全球氣候變化帶來的極端天氣和自然災害。

圖為4月27日，中國防長李尚福在上合會議前與印度防長辛格率先會面。（Reuters）

對於印中兩國防長舉行雙邊會晤，印度媒體非常關注。印度《每日新聞與分析報》報導，中國防長李尚福於27日抵步，這是自2020年中印邊境衝突後中國防長首次到訪印度。兩國部長在上合防長會議前夕先舉行了會談，辛格表示印中關係發展的前提是邊境地區的和平及安寧，李尚福郥表示中印應把邊界問題放在雙邊關係適當位置。

另一方面，辛格還計畫與俄羅斯防長紹伊古舉行會談，《今日印度》認為印俄之間在軍購合作方面出現一些阻礙。《印度時報》則稱巴基斯坦防長沒有親自出席此次上合防長會，而是通過線上方式，這可能是因巴基斯坦軍方代表團堅持使用巴方主張的地圖有關。《印度時報》亦指出，伊朗將在這次上合組織會議上，正式完成從觀察員國升級至成員國。2023年初伊朗總統簽署命令，批准讓伊朗加入上合組織。