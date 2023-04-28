中印防長會面　李尚福：應推動邊境局勢早日轉入常態化管控

國務委員兼國防部長李尚福赴印度新德里出席上海合作組織成員國國防部長會議，周四（27日），他會見印度國防部長辛格（Rajnath Singh），雙方就兩國兩軍關係交換了意見。



李尚福表示，作為相鄰大國和重要發展中國家，中印共同利益遠大於分歧，雙方應以全面的、長遠的、戰略的眼光看待兩國關係和彼此發展，共同為世界和地區和平穩定貢獻智慧和力量。

李又指，目前中印邊境局勢總體平穩，雙方通過軍事和外交渠道保持了溝通，應登高望遠，把邊界問題放在雙邊關係適當位置，推動邊境局勢早日轉入常態化管控。希望雙方共同努力，持續增進兩軍互信，為兩國關係發展作出應有貢獻。

而早前印度國防部在兩人會晤後發聲明表示：「辛格明確傳達（訊息），印度和中國之間的關係發展，是建基於在邊境和平與安寧。」

辛格說，實際控制線（Line of Actual Control，LAC）上的所有問題都需根據兩國現有的雙邊協議和承諾來解決。他重申，違反現有協議削弱雙邊關係的整個基礎，從邏輯上講，局勢降級應在邊境撤軍之後。

中印邊境領土爭議不斷，2020年6月，更爆發中印加勒萬河谷衝突，解放軍營長陳紅軍，士兵陳祥榕、肖思遠、王焯冉陣亡。

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