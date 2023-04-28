中菲海警船南海對峙　兩國互指責　中國：菲方蓄意挑釁

外媒4月27日報道中國海警船在南海攔截菲律賓船隻，兩方差點相撞，中國外交部28日回應表示，菲方船隻搭載記者衝闖仁愛礁海域，是一場有預謀的挑釁行為，蓄意「找茬碰瓷」，並藉機炒作。菲律賓則批評北京在南海的「危險行為」。



中國外交部發言人毛寧稱，仁愛礁是中國南沙群島的一部份，4月23日菲律賓2艘海警船未經中方允許，擅自闖入仁愛礁海域，並蓄意採取挑釁舉動，逼近中方海警船。

她指中國海警船依法維護中國領土主權和海上秩序，同時及時採取措施，規避菲方船隻危險接近，避免發生碰撞事故，有關操作專業、克制。

她強調指「菲方船隻搭載記者衝闖仁愛礁海域，是一場有預謀的挑釁行為，蓄意找茬碰瓷，並藉機炒作，中方對此表示嚴正抗議和強烈不滿。」她稱敦促菲方尊重中國在南海的領土主權和海洋權益，停止採取導致局勢複雜化的舉動。

菲律賓28日則指責中國海警在南海採取「危險動作」和「挑釁策略」，菲外交部指中國干擾菲方的例行巡邏，應避免採取可能導致不幸事件的行動。

菲律賓海岸警衛隊23日邀請一批記者乘坐菲方船隻，據美媒27日報道，兩艘菲律賓海岸警衛隊船隻駛往仁愛礁附近海域，當抵達中菲有主權爭議的區域，中國海警船透過廣播要求菲方船隻立即離開中國「擁有無可爭辯的主權」的海域。

報道又指，中國海警局的一艘船迅速接近並尾隨菲方船隻。