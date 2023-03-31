中菲緊張關係緩解　5月恢復油氣開發談商

菲律賓和中國5月恢復會談，討論如何在南海共同開發石油和天然氣資源。這也顯示中菲緊張關係有所緩解。



菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）在菲律賓GMA新聞網3月29日播出的訪談中說：「中國提議我們恢復油氣會談。我們可能在約六週後開始，但只在技術層面。」

中菲數十年來一直在爭奪開發南海這個戰略航道自然資源的權利。2016年，國際仲裁庭判定中國對南海的主權聲索沒有法律依據，但北京對這場訴訟由始至終堅持不參與和不接受。開發工作可能中斷的風險，使菲律賓難以找到外國投資者勘探這片主權受爭議的海域。

中菲在推動能源勘探合作上一再停頓。2022年6月，時任菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府以憲法限制和主權問題為由放棄談判。2023年1月，菲律賓最高法院宣布菲律賓國家石油公司（PNOC）、中國海洋石油總公司和越南石油天然氣公司於2005年達成的勘探協議無效。法院裁定那項協議違法，因為憲法規定菲律賓政府必須控制和監督勘探活動，並且所涉及的公司必須由菲律賓人擁有多數股權。

馬納羅說：「在任何油氣談判中，菲律賓的立場一直是必須依據憲法要求。下一輪談判，我們也會這麼做。」

目前不清楚中菲這次將討論哪些勘探地點。2023年早些時候，中國國家主席習近平告訴菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號：Bongbong），中國願意就不存在主權爭議海域的勘探問題恢復談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

