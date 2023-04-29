歐洲多國高層訪烏克蘭　商討反攻軍事援助

歐洲多個國家的國家元首、外交部長和外交部高級官員4月28日訪問烏克蘭。歐盟輪值主席國瑞典外交大臣比爾斯特倫（Tobias Billstrom）表示，此訪表明這些國家對烏克蘭及其人民的大力支持。



比爾斯特倫稱：「透過這次訪問，我們表現出來自北歐和波羅的海、對烏克蘭及其人民的強烈支持」。

↓庫列巴歡迎北歐波羅的海八國（Nordic-Baltic Eight，NB8）代表抵達敖德薩（Odesa）：

丹麥、瑞典、冰島、挪威、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛外長，芬蘭外交部高級官員，還有斯洛伐克（Slovakia）總統恰普托娃（Zuzana Čaputová）和捷克總統帕維爾（Petr Pavel）都在28日訪問烏克蘭。

↓斯洛伐克總統恰普托娃發布自己與捷克總統帕維爾身處烏克蘭的合照：

澤連斯基28日在基輔會見恰普托娃和帕維爾，稱他們已就助烏應對俄軍入侵和準備反攻的軍事援助、7月在立陶宛維爾紐斯（Vilnius）舉行的北約（NATO）峰會進行討論。

↓捷克總統帕維爾發布與澤連斯基合照：

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）也與其他訪烏的北歐及波羅的海國家高層代表會晤，要求這些國家供應用於反攻的噴射機。