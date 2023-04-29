中印防長會晤顯示兩國願緩緊張關係　惟邊境問題分歧依舊

中國國防部長李尚福星期四（4月27日）在印度會見印度國防部長辛格（Rajnath Singh），雙方在邊境問題上分歧依舊。



據中國國防部發布的消息，李尚福在會見中對辛格說，目前中印邊境局勢總體平穩，雙方通過軍事和外交渠道保持了溝通，應登高望遠，把邊界問題放在雙邊關係適當位置，推動邊境局勢早日轉入常態化管控。

印度國防部在會談後發表的一份聲明指出，兩位國防部長就印中邊境地區的事態發展以及雙邊關係進行了坦率的討論。辛格明確表示，印度和中國關係的發展以邊境的和平與安寧為前提，印中邊境實際控制線的所有問題都須根據現有雙邊協議以及承諾解決。

觀察人士分析，李尚福是2020年6月中印邊境爆發流血衝突後，首次到訪印度的中國國防部長，顯示中印願意就緩和雙邊關係進行對話。但對於如何看待和解決邊境爭端，中印雙方有明顯差異。李尚福強調把邊界問題放在雙邊關係適當位置，就是希望不讓邊境問題影響兩國關係大局。辛格強調邊境的和平安寧是印中關係前提，則是要借中國承受西方壓力的機會，迫使中國在邊境問題上多做一些讓步。

但印度也不希望邊境問題進一步損害中印關係。印度是今年上海合作組織和二十國集團（G20）的輪值主席國，兩個領導人峰會都將在印度舉行，如果中印關係因邊境糾紛持續緊張，可能會影響到中國領導人前往印度出席上合組織和G20峰會。

李尚福對辛格表示，作為相鄰大國和重要發展中國家，中印共同利益遠大於分歧，雙方應以全面的、長遠的、戰略的眼光看待兩國關係和彼此發展，共同為世界和地區和平穩定貢獻智慧和力量。

辛格則重申，違反現有協議已經侵蝕了印中雙邊關係的整個基礎，雙方在邊境脫離接觸之後，局勢自然會緩和。

印媒：印中將通過系列高層溝通緩和邊境緊張局勢

李尚福星期四至星期五（28日）在印度新德里出席上海合作組織成員國國防部長會議。《印度快報》認為，借上合組織系列會議在印度召開的機會，印中近期將通過一系列高層溝通緩解邊境緊張局勢。

2020年6月，中印雙方在邊境加勒萬河谷地區爆發激烈衝突。根據雙方公佈的消息，衝突至少造成20名印度軍人和四名中國軍人死亡。此後，雙方都在邊境地區增加軍事部署。

另一方面，中印雙方也通過多輪談判來降低邊境衝突升級的風險。4月23日，中印兩軍在邊境舉行了第18輪軍長級會談，雙方同意通過軍事和外交渠道保持溝通，解決中印邊界西段有關問題。

彭博社星期五報道說，到目前為止，中印之間的數輪外交和軍事會談進展緩慢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

