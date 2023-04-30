巴拉圭總統大選今舉行　兩黨選情拉鋸　選戰結果牽繫對台關係

巴拉圭4月30日舉行總統大選，選前民調顯示選情拉鋸，稍微領先的在野陣營領袖曾提倡與台灣斷交，落後的執政黨則主張維持對台邦交，此意味選戰結果將可能影響巴拉圭的對台關係。此國也是台灣在南美洲的僅存邦交國。



巴拉圭經濟以農業為主，是全球第6大的黃豆生產國，收成大多用於出口，另外亦是主要的牛肉出口國。礙於與台灣友邦關係，巴拉圭一直無法把黃豆及牛肉出口至中國大陸，今次選舉的兩名主要候選人在此問題上立場迥異。

圖為巴拉圭左翼在野陣營總統參選人阿萊格雷（Efrain Alegre）2023年4月26日出席競選集會（Reuters）

在野陣營黨領袖：有意轉同中國建交

總統參選人、左翼在野陣營Concertacion Nacional 領袖阿萊格雷（Efrain Alegre）4月中接受路透社訪問時表示，若當選總統，將與台灣斷絕近70年的外交關係，轉同北京建交。但他隨後在24日修正說法，指自己尚未決定在當選後是否繼續維持與台外交關係。

阿萊格雷24日向媒體稱，「我們看不到台灣在對巴拉圭做出相同程度貢獻。台灣需認同巴拉圭為了這段關係所做的犧牲並補償巴拉圭，這樣才公平。」

執政黨候選人：維持對台邦交

執政保守「紅黨」（Colorado Party）總統參選人培尼亞（Santiago Pena）曾表示，若勝選會維持對台邦交關係。

圖為巴拉圭執政「紅黨」（Colorado Party）總統參選人培尼亞（Santiago Pena）2023年4月26日出席競選集會。（Reuters）

民調機構Atlas Intel數據顯示，阿萊格雷獲34.3%受訪者支持，培尼亞則獲32.8%，前者優勢並不明顯。另一機構Grau & Associates數據則顯示，培尼亞領先16%。

巴拉圭近年斥巨資緩解新冠疫情及俄烏戰爭對當地農業造成的衝擊，但2022年財政赤字仍增至國內生產總值（GDP）的3%，過去4年GDP平均年增長率亦降至0.7%，極端貧困人口亦有所增加。