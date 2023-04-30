美媒：第一共和銀行最快週末被接管　摩根大通美國銀行等競購

美媒4月29日引述消息稱，美國監管機構已要求各銀行30日下午前為第一共和銀行（First Republic Bank，FRC）提供最佳和最終的收購要約。



根據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）和《華爾街日報》（WSJ），消息人士透露，美國銀行（Bank of America）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）和PNC金融服務集團等大銀行正權衡是否收購第一共和銀行。

第一共和銀行將被聯邦儲蓄保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）接管並盡快在本週末出售給中標銀行。

英國路透社29日亦引述消息人士稱，美國監管機構正嘗試在週末時達成出售第一共和銀行的交易。報道指，有約6間銀行競標，除上述銀行外，公民金融集團（Citizens Financial Group, Inc.）和美國合眾銀行（U.S. Bancorp）也是FDIC要求投標的銀行之一。

知情人士透露，古根海姆合夥公司（Guggenheim Securities）亦在為FDIC提供諮詢服務。