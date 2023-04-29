美國第一共和銀行生死戰 專家分析：只有3條路可走
撰文：聯合新聞網
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美國第一共和銀行（First Republic Bank，FRC）正為生存而戰。一些分析師認為，這家銀行恐怕已來日不多。Wedbush股票研究董事總經理基亞韋里尼（David Chiaverini）指出，第一共和只剩三個可行選項。
第一條路作為獨立公司「混日子」，等待手上證券和貸款到期。（編按：基亞韋里尼稱面前是漫漫長路，但第一共和還有一些流動資金可支撐着。
第一共和行政總裁羅夫勒（Michael Roffler）24日宣稱，該銀行有兩倍於未保險存款的可用流動性（不含大銀行注資的300億美元），希望安撫投資人。
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第二選項則是向大銀行或私募基金求援，可試圖以買入價出售部份貸款和證券，以公司的優先股做為交換。儘管難度很高，但大銀行也陷入兩難，萬一第一共和倒閉，FDIC（聯邦儲蓄保險公司）可能希望避免系統性風險，因而向所有存戶提供保險，高昂成本卻多由大銀行負擔，害他們損失數百億美元。
選項三是進入破產管理（編按：又可稱為破產保護），亦即監管當局或政府單位接管第一共和，通常會清算資產以償付債權人。
（編按：這對股權持有人和優先股持有人來說是最糟的結果，在這個情況下，他們的錢將化為烏有。此外銀行進入破產保護對銀行客戶、股東、職員，以及更廣泛的金融體系都有重大影響。）
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