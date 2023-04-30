敘利亞外交高層受訪華媒　稱中國發揮重要作用　批評美國西方攪事

新華社4月30日刊登敘利亞外交部部長助理蘇桑（Ayman Soussan）專訪，他表示，中國致力於維護地區和世界和平穩定，在國際事務中發揮着重要作用和影響力。



蘇桑在敘利亞首都大馬士革接受新華社記者採訪時稱，中國尊重國際法和各國主權，反對霸權主義，希望所有國家共享安全繁榮。他特別指出，中國就政治解決烏克蘭危機提出的主張，以及促成沙特阿拉伯和伊朗恢復外交關係而進行的斡旋，都是為了實現地區和平穩定。

蘇桑說：「美西方一直試圖在地區國家間製造、散播疑慮，以加劇緊張局勢，從而服務於美國的霸權利益，卻給地區國家人民帶來苦難。」

他強調指出，沙伊和解的積極氛圍有助於緩和地區國家間的緊張關係，也有利於保障地區安全和穩定。

蘇桑高度讚賞中國在敘利亞問題上的公正立場。他同時表示，無論在敘危機期間，還是在應對新冠疫情和抗震救災時，中國都向敘提供了人道主義援助。

圖為敘利亞外長梅克達德（Faisal Mekdad）與沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）2023年4月12日舉行會晤。（Reuters）

蘇桑告訴記者，敘利亞對改善與其他阿拉伯國家的關係持積極開放態度。

他說，敘利亞與沙特的關係「開始向正常狀態恢復，這和敘利亞與沙特關係的歷史傳統相符」，敘沙關係的改善也會對敘利亞和多個阿拉伯國家乃至地區外國家的關係改善產生影響。

4月12日，敘利亞外長梅克達德（Faisal Mekdad）訪問沙特並與沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）舉行會晤。雙方發表聯合聲明，對兩國開始着手恢復領事服務和來往航班表示歡迎。隨後，費薩爾4月18日訪問敘利亞，敘總統阿薩德阿薩德（Bashar al-Assad）會見費薩爾。