與伊朗敘利亞復交　加入上合組織：沙特正帶中東倒向中俄？

撰文：劉燕婷
出版：更新：

3月23日路透社報道，繼伊朗之後，沙特阿拉伯（又稱沙烏地、沙烏地阿拉伯）有意和敘利亞恢復外交關係，並稱兩國官員私下表示，若談判順利，沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）將藉4月底穆斯林節日開齋節後訪問大馬士革。

無獨有偶，沙特媒體《烏卡茲報》（Okaz）也在同日發出獨家報道，稱沙敘兩國不僅正在討論重開大使館的可能，沙特駐敘利亞大使館也已開始整修。報道同時透露，敘利亞國家安全局局長和情報總局局長已在近期訪問利雅得，並與沙特官員就逐步恢復兩國關係進行會談。由於沙特將在今年舉辦阿拉伯國家聯盟首腦理事會，沙敘復交或將推動敘利亞再獲阿盟成員資格，擴大敘利亞在阿拉伯世界的「朋友圈」。對此消息，美國國務院發言人回應，「美國不鼓勵其他國家和阿薩德（Bashar al-Assad）政府關係正常化」，似乎不樂見情勢如此發展，但沙特顯然也無意理會。

3月28日，沙特阿拉伯國家通訊社（SPA）再透露，沙國已批准備忘錄，承認該國在上海合作組織（SCO，上合組織）的對話夥伴地位。回顧2022年9月的上合組織峰會，各方不僅簽署關於伊朗加入上合組織義務的備忘錄，啟動接收白俄羅斯為成員國的程序，亦批准埃及、沙特、卡塔爾，並同意巴林、馬爾代夫、阿聯酋、科威特、緬甸成為新對話夥伴。而今沙特批准備忘錄，雖是承繼此前的政治規劃，卻也顯示其對此事十分認真，不少外媒也以「沙特阿拉伯同意與中國領導的安全集團合作」「利雅得加強與北京的聯繫以加入上合」為題，進行報道。

綜觀上述發展，與沙特相關的兩起事件看似毫無聯繫，實則環環相扣，既展演王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）對國家戰略的調整，也映射中東大國關係的多極趨勢。

中國代表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（Musaad bin Mohammed Al Aiban，左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani，右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。（Reuters）

沙特與伊朗的新關係

首先，不論是爭取加入上合，或是推動與伊朗、敘利亞的復交，都透露沙特眼下的區域戰略考量：形塑與伊朗的新關係，緩和雙方軍事對抗，但不放棄競爭。

1979年伊斯蘭革命後，由於美伊關係迅速惡化、伊朗進行「什葉新月」的勢力擴張，沙伊關係由此敵意高漲：伊朗指責沙特甘做美國代理人，背叛伊斯蘭世界的集體利益；沙特則擔憂伊朗在黎巴嫩、伊拉克、敘利亞、也門等地的地緣滲透，及其揮之不去的核計劃威脅。

當然兩國互動並不總是劍拔弩張。1991年海灣戰爭後，由於伊拉克成為海灣公敵，沙特一度緩和了與伊朗的關係，伊朗總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）更在2007年訪問利雅得，獲時任國王阿卜杜拉（King Abdullah）親自接機。然而2010年阿拉伯之春爆發後，兩國開始進行高強度的代理人衝突，雙方關係急轉直下：在敘利亞戰場，沙特等海灣國家多支持叛軍，與支持政府軍的伊朗針鋒相對；在也門戰場，伊朗支持了北也門的胡塞武裝組織，沙特等國則支持的南也門政府軍，胡塞武裝更不時越境襲擊沙特煉油設施。2016年1月，由於沙特處決什葉派神職人員尼米爾（Nimr al-Nimr），沙特駐伊朗德黑蘭大使館遭到洗劫，本就關係惡劣的兩國正式斷交。

由上述背景來看，沙特與敘利亞的關係，實是沙特與伊朗關係的延伸。沙特之所以厭惡阿薩德政權、與敘利亞斷交，不在兩國教派的差異親疏，而是敘利亞毫不遮掩的「親伊」立場，讓沙特感受到強烈的地緣威脅，這才要藉叛軍之手推翻阿薩德、改寫敘利亞的政治生態；而伊朗亦有自己的政治盤算，其之所以支持阿薩德，除為挽救親伊政權的生存，更是意在連通從伊朗到黎巴嫩的地緣走廊，避免「什葉新月」被攔腰折斷，故其不僅派出伊斯蘭革命衛隊（IRGC）參戰，更為敘利亞政府軍提供各式援助，包括訓練部隊、輸血財政、提供軍火、培植民兵協助作戰、動用伊朗多家航空輸送物資與人員等。

2023年3月19日，敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）訪問阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi），與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）迎接。（Reuters）

多年博弈後，沙特選擇遞出和解的橄欖枝，原因也非常現實，那便是面對美國撤出中東的地緣變局、「什葉新月」持續鞏固的既成事實，其不得不為了國家發展調整對外政策。在大國關係上，為避免被崛起的伊朗、土耳其同時夾殺，沙特只能先緩和與土耳其的關係，再逐步恢復與伊朗的對話，最後正式復交；在破壞「什葉新月」的地緣規劃上，沙特沒能消滅也門的胡塞武裝，還因介入當地內戰而屢遭胡塞跨境報復，敘利亞、黎巴嫩、伊拉克的伊朗勢力更是深扎當地，沙特的持續投入不僅毫無效果還徒增成本，故也只能接受自己已被伊朗南北包圍的現實，嘗試降低周遭敵意與威脅，也門戰場由此在2022年迎來聯合國調解下的暫時停火，敘利亞方向則在沙伊確定復交後，啟動了沙敘復交作業。

而爭取加入上合則體現兩國持續不斷的競爭關係。在伊朗這方，其欲藉加入上合平衡西方壓力、擴展歐亞空間，但上合的擴員決策需要成員一致決，一旦沙特先行加入，伊朗便希望渺茫，故後者的表現格外急切，先是在2005年成為上合組織觀察員國，又在2008年申請成為正式成員國。但伊朗沒有料到的是，沙特對此並不緊張，因為上合對於接納伊朗本就有所保留，一來伊朗終究是被聯合國制裁的國家，二來過往的俄羅斯其實不願上合真正成為歐亞平台，以免中國影響力上升，故始終不同意上合積極擴容。

但多年之後，國際局勢丕變。2014年克里米亞危機後，俄羅斯與西方的關係迅速惡化，轉向東方的需求日漸強烈，其也難再阻撓中國爭取歐亞影響力；與此同時，聯合國在2020年10月結束了對伊朗的武器禁運，上合遂在2021年9月宣布啟動吸納伊朗的法律進程，表示伊朗將在履行相應法律程序後，正式成為第九個成員國。眼見情況如此發展，沙特雖已同伊朗緩和關係，卻不願坐視後者加入中俄主導的區域組織、而自己在其中毫無發言權，故也在2021年伊朗擴員程序啟動時，申請成為上合對話夥伴，並在2022年正式獲批、2023年批准國內備忘錄，與上合產生實質聯繫。

中國代表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為三人出席記者會握手。（Reuters）

中俄的中東影響力上升

而沙特的一系列對外關係調整，除有應對區域平衡的新考量，也反映出更宏觀的中東大國關係變化：美國單極秩序的衰退，中俄影響力的實質上升。

在沙特與伊朗復交中，中國的角色格外引人注目。此前沙伊兩國已在伊拉克等阿拉伯國家展開多次接觸與復交對話，最後卻選擇遠赴千里之外，在北京進行最後一里路的談判，並在中國擔保下同意復交，反映的是中國在中東無與倫比的經濟實力與市場優勢。

在沙特一方，中國是其最大貿易夥伴、最大原油出口市場，兩國更已同意將「一帶一路」、「2030願景」進行對接，沙特欲布局「後石油」時代的國家前路、實現國家再工業化，就需要穩定的國家收入與可靠的基建項目，與中國自是一拍即合。此外沙特成為上合對話夥伴一事，同樣要仰仗中國支持，2022年12月習近平訪問沙特時，沙國王儲穆罕默德便就此向中方表示感謝。中國與伊朗的互動更不用說，中方市場佔伊朗原油出口的近半壁江山，對飽受制裁之苦的伊朗來說，是不可或缺的關鍵存在。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德12月9日主持中阿峰會。（Reuters）

而在沙特與敘利亞的復交中，則是俄羅斯發揮了重要作用。《華爾街日報》指出，沙敘兩國官員分別透露，俄羅斯在兩國談判中來回斡旋，角色重要；此外據土耳其媒體報道，俄羅斯已邀請伊朗、敘利亞、土耳其的外交部代表團前來莫斯科會談，時間可能在4月初。由前述陣容來看，應當是涉及敘利亞內戰的阿斯塔納進程，即協調俄羅斯、伊朗、土耳其三國在敘利亞共存的政治機制。

而莫斯科之所以有這般實力，是因為2012年伊朗介入敘利亞內戰後，俄羅斯也於2015年正式進場支持阿薩德，兩國共成當今敘利亞政府的最大靠山。其中，俄羅斯的整體投入大於伊朗，故對阿薩德政權更有影響力，也足以主導阿斯塔納進程，眼下其雖深陷烏克蘭戰場，卻依舊在敘利亞維持一定程度的軍事存在，成為土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）雖多次放話、卻始終不敢貿然發起新一波軍事行動的關鍵原因。至於俄羅斯與沙特，前者雖不如中國有經貿影響力，卻與沙特同是OPEC+成員，自有進行協作的政治空間。

圖為2022年12月8日，中國國家主席習近平訪問沙特阿拉伯利雅得期間，與沙特國王薩勒曼會面。（Reuters）

當然，中國促成沙特伊朗復交、俄羅斯斡旋沙特敘利亞復交，並不意味沙特即將「倒向」中俄，也不表示中俄即將「共管」中東，而是展現了美國轉向印太後，中東區域多極化的秩序新生：包括沙特在內，各國皆會傾向在中美俄等域外大國間尋求某種地緣平衡與對沖，以極大化自己的國家利益。

以參與上合為例，如今的上合正在淡化原有的反恐色彩，朝着中俄主導的歐亞大陸區域組織轉型，沙特的參與，象徵了海灣合作委員會、阿拉伯世界與歐亞心臟的鍵結，對於「東升西降」的時代趨勢而言，將是不容小覷的一步。但與此同時，沙特仍將持續依賴「石油美元」的獲益結構，畢竟眼下尚無其他機制更有益處、「石油人民幣」仍不成熟；美國也同樣是沙特重要的防務合作對象，即便不牢靠的安全保證已無法讓沙特唯命是從。

無論如何，中俄分別促成沙伊、沙敘復交，顯示中東新權力平衡的確立，已可在沒有美國施力的情況下達成；沙特積極要與上合組織產生聯繫，同樣是預見了多極秩序將不只在中東展演，還將在歐亞大陸蔓延。美國已非中東單極之巔，終有一日，也將從世界的單極之巔走下。

沙特為何要改善與伊朗的關係？

美國正在退出中東、轉向印太，沙特已被伊朗形塑的什葉新月南北包圍。

沙特與伊朗、敘利亞復交，分別由哪兩個域外大國進行斡旋？

中國與俄羅斯。

習近平訪俄｜美國霸權不會瞬間倒下：俄羅斯對中國有何意義？沙特伊朗復交後　將迎來沙特敘利亞復交？基辛格談中國促成沙特伊朗復交：改變國際外交職權範圍習近平訪俄：要複製沙特伊朗斡旋經驗　中國需要什麼條件？沙特與伊朗復交：參與美國退出中東的地緣巨變　中國有什麼考量？沙特與敘利亞有意恢復外交關係敘利亞總統巴沙爾訪問阿聯酋敘利亞擬升級與俄合作簽經濟協議　籲俄羅斯加強在敘軍事存在
分析評論
沙特阿拉伯
沙特王儲穆罕默德
沙伊復交
中沙關係
中東
上海合作組織
伊朗
伊朗核協議
美伊關係（美國伊朗關係）
中伊關係
俄羅斯
俄烏戰爭
敘利亞
巴沙爾Bashar al-Assad
土耳其
埃爾多安Recep Tayyip Erdoğan