與伊朗敘利亞復交　加入上合組織：沙特正帶中東倒向中俄？

3月23日路透社報道，繼伊朗之後，沙特阿拉伯（又稱沙烏地、沙烏地阿拉伯）有意和敘利亞恢復外交關係，並稱兩國官員私下表示，若談判順利，沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）將藉4月底穆斯林節日開齋節後訪問大馬士革。

無獨有偶，沙特媒體《烏卡茲報》（Okaz）也在同日發出獨家報道，稱沙敘兩國不僅正在討論重開大使館的可能，沙特駐敘利亞大使館也已開始整修。報道同時透露，敘利亞國家安全局局長和情報總局局長已在近期訪問利雅得，並與沙特官員就逐步恢復兩國關係進行會談。由於沙特將在今年舉辦阿拉伯國家聯盟首腦理事會，沙敘復交或將推動敘利亞再獲阿盟成員資格，擴大敘利亞在阿拉伯世界的「朋友圈」。對此消息，美國國務院發言人回應，「美國不鼓勵其他國家和阿薩德（Bashar al-Assad）政府關係正常化」，似乎不樂見情勢如此發展，但沙特顯然也無意理會。

3月28日，沙特阿拉伯國家通訊社（SPA）再透露，沙國已批准備忘錄，承認該國在上海合作組織（SCO，上合組織）的對話夥伴地位。回顧2022年9月的上合組織峰會，各方不僅簽署關於伊朗加入上合組織義務的備忘錄，啟動接收白俄羅斯為成員國的程序，亦批准埃及、沙特、卡塔爾，並同意巴林、馬爾代夫、阿聯酋、科威特、緬甸成為新對話夥伴。而今沙特批准備忘錄，雖是承繼此前的政治規劃，卻也顯示其對此事十分認真，不少外媒也以「沙特阿拉伯同意與中國領導的安全集團合作」「利雅得加強與北京的聯繫以加入上合」為題，進行報道。

綜觀上述發展，與沙特相關的兩起事件看似毫無聯繫，實則環環相扣，既展演王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）對國家戰略的調整，也映射中東大國關係的多極趨勢。

中國代表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（Musaad bin Mohammed Al Aiban，左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani，右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。（Reuters）

沙特與伊朗的新關係

首先，不論是爭取加入上合，或是推動與伊朗、敘利亞的復交，都透露沙特眼下的區域戰略考量：形塑與伊朗的新關係，緩和雙方軍事對抗，但不放棄競爭。

1979年伊斯蘭革命後，由於美伊關係迅速惡化、伊朗進行「什葉新月」的勢力擴張，沙伊關係由此敵意高漲：伊朗指責沙特甘做美國代理人，背叛伊斯蘭世界的集體利益；沙特則擔憂伊朗在黎巴嫩、伊拉克、敘利亞、也門等地的地緣滲透，及其揮之不去的核計劃威脅。

當然兩國互動並不總是劍拔弩張。1991年海灣戰爭後，由於伊拉克成為海灣公敵，沙特一度緩和了與伊朗的關係，伊朗總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）更在2007年訪問利雅得，獲時任國王阿卜杜拉（King Abdullah）親自接機。然而2010年阿拉伯之春爆發後，兩國開始進行高強度的代理人衝突，雙方關係急轉直下：在敘利亞戰場，沙特等海灣國家多支持叛軍，與支持政府軍的伊朗針鋒相對；在也門戰場，伊朗支持了北也門的胡塞武裝組織，沙特等國則支持的南也門政府軍，胡塞武裝更不時越境襲擊沙特煉油設施。2016年1月，由於沙特處決什葉派神職人員尼米爾（Nimr al-Nimr），沙特駐伊朗德黑蘭大使館遭到洗劫，本就關係惡劣的兩國正式斷交。

由上述背景來看，沙特與敘利亞的關係，實是沙特與伊朗關係的延伸。沙特之所以厭惡阿薩德政權、與敘利亞斷交，不在兩國教派的差異親疏，而是敘利亞毫不遮掩的「親伊」立場，讓沙特感受到強烈的地緣威脅，這才要藉叛軍之手推翻阿薩德、改寫敘利亞的政治生態；而伊朗亦有自己的政治盤算，其之所以支持阿薩德，除為挽救親伊政權的生存，更是意在連通從伊朗到黎巴嫩的地緣走廊，避免「什葉新月」被攔腰折斷，故其不僅派出伊斯蘭革命衛隊（IRGC）參戰，更為敘利亞政府軍提供各式援助，包括訓練部隊、輸血財政、提供軍火、培植民兵協助作戰、動用伊朗多家航空輸送物資與人員等。

2023年3月19日，敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）訪問阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi），與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）迎接。（Reuters）

多年博弈後，沙特選擇遞出和解的橄欖枝，原因也非常現實，那便是面對美國撤出中東的地緣變局、「什葉新月」持續鞏固的既成事實，其不得不為了國家發展調整對外政策。在大國關係上，為避免被崛起的伊朗、土耳其同時夾殺，沙特只能先緩和與土耳其的關係，再逐步恢復與伊朗的對話，最後正式復交；在破壞「什葉新月」的地緣規劃上，沙特沒能消滅也門的胡塞武裝，還因介入當地內戰而屢遭胡塞跨境報復，敘利亞、黎巴嫩、伊拉克的伊朗勢力更是深扎當地，沙特的持續投入不僅毫無效果還徒增成本，故也只能接受自己已被伊朗南北包圍的現實，嘗試降低周遭敵意與威脅，也門戰場由此在2022年迎來聯合國調解下的暫時停火，敘利亞方向則在沙伊確定復交後，啟動了沙敘復交作業。

而爭取加入上合則體現兩國持續不斷的競爭關係。在伊朗這方，其欲藉加入上合平衡西方壓力、擴展歐亞空間，但上合的擴員決策需要成員一致決，一旦沙特先行加入，伊朗便希望渺茫，故後者的表現格外急切，先是在2005年成為上合組織觀察員國，又在2008年申請成為正式成員國。但伊朗沒有料到的是，沙特對此並不緊張，因為上合對於接納伊朗本就有所保留，一來伊朗終究是被聯合國制裁的國家，二來過往的俄羅斯其實不願上合真正成為歐亞平台，以免中國影響力上升，故始終不同意上合積極擴容。

但多年之後，國際局勢丕變。2014年克里米亞危機後，俄羅斯與西方的關係迅速惡化，轉向東方的需求日漸強烈，其也難再阻撓中國爭取歐亞影響力；與此同時，聯合國在2020年10月結束了對伊朗的武器禁運，上合遂在2021年9月宣布啟動吸納伊朗的法律進程，表示伊朗將在履行相應法律程序後，正式成為第九個成員國。眼見情況如此發展，沙特雖已同伊朗緩和關係，卻不願坐視後者加入中俄主導的區域組織、而自己在其中毫無發言權，故也在2021年伊朗擴員程序啟動時，申請成為上合對話夥伴，並在2022年正式獲批、2023年批准國內備忘錄，與上合產生實質聯繫。

中國代表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為三人出席記者會握手。（Reuters）

中俄的中東影響力上升

而沙特的一系列對外關係調整，除有應對區域平衡的新考量，也反映出更宏觀的中東大國關係變化：美國單極秩序的衰退，中俄影響力的實質上升。

在沙特與伊朗復交中，中國的角色格外引人注目。此前沙伊兩國已在伊拉克等阿拉伯國家展開多次接觸與復交對話，最後卻選擇遠赴千里之外，在北京進行最後一里路的談判，並在中國擔保下同意復交，反映的是中國在中東無與倫比的經濟實力與市場優勢。

在沙特一方，中國是其最大貿易夥伴、最大原油出口市場，兩國更已同意將「一帶一路」、「2030願景」進行對接，沙特欲布局「後石油」時代的國家前路、實現國家再工業化，就需要穩定的國家收入與可靠的基建項目，與中國自是一拍即合。此外沙特成為上合對話夥伴一事，同樣要仰仗中國支持，2022年12月習近平訪問沙特時，沙國王儲穆罕默德便就此向中方表示感謝。中國與伊朗的互動更不用說，中方市場佔伊朗原油出口的近半壁江山，對飽受制裁之苦的伊朗來說，是不可或缺的關鍵存在。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德12月9日主持中阿峰會。（Reuters）

而在沙特與敘利亞的復交中，則是俄羅斯發揮了重要作用。《華爾街日報》指出，沙敘兩國官員分別透露，俄羅斯在兩國談判中來回斡旋，角色重要；此外據土耳其媒體報道，俄羅斯已邀請伊朗、敘利亞、土耳其的外交部代表團前來莫斯科會談，時間可能在4月初。由前述陣容來看，應當是涉及敘利亞內戰的阿斯塔納進程，即協調俄羅斯、伊朗、土耳其三國在敘利亞共存的政治機制。

而莫斯科之所以有這般實力，是因為2012年伊朗介入敘利亞內戰後，俄羅斯也於2015年正式進場支持阿薩德，兩國共成當今敘利亞政府的最大靠山。其中，俄羅斯的整體投入大於伊朗，故對阿薩德政權更有影響力，也足以主導阿斯塔納進程，眼下其雖深陷烏克蘭戰場，卻依舊在敘利亞維持一定程度的軍事存在，成為土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）雖多次放話、卻始終不敢貿然發起新一波軍事行動的關鍵原因。至於俄羅斯與沙特，前者雖不如中國有經貿影響力，卻與沙特同是OPEC+成員，自有進行協作的政治空間。

圖為2022年12月8日，中國國家主席習近平訪問沙特阿拉伯利雅得期間，與沙特國王薩勒曼會面。（Reuters）

當然，中國促成沙特伊朗復交、俄羅斯斡旋沙特敘利亞復交，並不意味沙特即將「倒向」中俄，也不表示中俄即將「共管」中東，而是展現了美國轉向印太後，中東區域多極化的秩序新生：包括沙特在內，各國皆會傾向在中美俄等域外大國間尋求某種地緣平衡與對沖，以極大化自己的國家利益。

以參與上合為例，如今的上合正在淡化原有的反恐色彩，朝着中俄主導的歐亞大陸區域組織轉型，沙特的參與，象徵了海灣合作委員會、阿拉伯世界與歐亞心臟的鍵結，對於「東升西降」的時代趨勢而言，將是不容小覷的一步。但與此同時，沙特仍將持續依賴「石油美元」的獲益結構，畢竟眼下尚無其他機制更有益處、「石油人民幣」仍不成熟；美國也同樣是沙特重要的防務合作對象，即便不牢靠的安全保證已無法讓沙特唯命是從。

無論如何，中俄分別促成沙伊、沙敘復交，顯示中東新權力平衡的確立，已可在沒有美國施力的情況下達成；沙特積極要與上合組織產生聯繫，同樣是預見了多極秩序將不只在中東展演，還將在歐亞大陸蔓延。美國已非中東單極之巔，終有一日，也將從世界的單極之巔走下。