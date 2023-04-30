巴沙爾讚「中國做法」是政經必屆標準　國際貿易放棄美元愈趨必要

敘利亞總統巴沙爾4月29日會見中國政府中東問題特使翟雋。敘媒29日稱他當時提到中國在全球發揮的積極作用，稱讚中方斡旋促使沙特阿拉伯與伊朗復交。他還特別提到放棄使用美元變得愈來愈有必要，國家間貿易可使用人民幣結算。

敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）29日引述巴沙爾（Bashar al-Assad）強調中國在為中東帶來和平與穩定方面發揮着愈來愈大的作用，並補充說中國的做法已成為政治、經濟和文化的「必屆標準」（go-to standards）。

圖為2023年3月15日，敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）訪俄期間在克里姆林宮與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，不在圖中）會面。（Reuters）

他指出中國在全球問題中的重要作用，例如提供平衡的政治和經濟存在，以及中國與俄中關係的發展。他認為這與金磚國家聯盟一起，可建立強大的多極國際秩序。

巴沙爾還讚揚中方的斡旋最終使沙特阿拉伯和伊朗之間的關係改善，稱這將對整個中東地區的穩定產生積極影響。

他強調「一帶一路」倡議在實現該區經濟發展與合作方面可以發揮的重要作用。

圖為2023年4月6日，中國國務委員兼外長秦剛在北京會見來華舉行沙伊外長會晤的沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）、伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian），三人一同握手以示友好。圖片由伊朗外交部提供。（Reuters）

巴沙爾在會面還提到「對抗」首先會表現在經濟領域，這使得交易中放棄使用美元變得愈來愈有必要，而金磚國家可在改變全球金融支付方面發揮作用，國家之間的貿易也可選擇人民幣結算。

他對中國在敘國陷入內戰時一直支持表示謝意。他所指的是中國對敘利亞提供有關外交與經濟的支援。