巴沙爾讚「中國做法」是政經必屆標準 國際貿易放棄美元愈趨必要
撰文：許懿安
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敘利亞總統巴沙爾4月29日會見中國政府中東問題特使翟雋。敘媒29日稱他當時提到中國在全球發揮的積極作用，稱讚中方斡旋促使沙特阿拉伯與伊朗復交。他還特別提到放棄使用美元變得愈來愈有必要，國家間貿易可使用人民幣結算。
敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）29日引述巴沙爾（Bashar al-Assad）強調中國在為中東帶來和平與穩定方面發揮着愈來愈大的作用，並補充說中國的做法已成為政治、經濟和文化的「必屆標準」（go-to standards）。
他指出中國在全球問題中的重要作用，例如提供平衡的政治和經濟存在，以及中國與俄中關係的發展。他認為這與金磚國家聯盟一起，可建立強大的多極國際秩序。
巴沙爾還讚揚中方的斡旋最終使沙特阿拉伯和伊朗之間的關係改善，稱這將對整個中東地區的穩定產生積極影響。
他強調「一帶一路」倡議在實現該區經濟發展與合作方面可以發揮的重要作用。
巴沙爾在會面還提到「對抗」首先會表現在經濟領域，這使得交易中放棄使用美元變得愈來愈有必要，而金磚國家可在改變全球金融支付方面發揮作用，國家之間的貿易也可選擇人民幣結算。
他對中國在敘國陷入內戰時一直支持表示謝意。他所指的是中國對敘利亞提供有關外交與經濟的支援。