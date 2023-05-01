杜魯多暗指中國生產鋰涉強迫勞動　中方：惡意詆毀

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）4月28日在演說中暗示，中國生產用於電動車和電池的鋰時，涉及強迫勞動。中國駐加拿大使館發言人29日表示，杜魯多惡意詆毀中國人權狀況，影射中國鋰礦生產使用所謂「奴隸勞動」。



發言人指，杜魯多的言論完全是罔顧事實、顛倒黑白，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人說，加方政客將中國鋰礦生產和「奴隸勞動」聯繫起來，實質就是打着人權的幌子搞政治操弄和經濟霸淩，企圖破壞中國繁榮穩定、遏制中國發展。中方指，加方政客自封「人權判官」，熱衷扮演「人權教師爺」，卻對自身存在的嚴重人權問題視而不見，加原住民兒童慘遭迫害、系統性的種族主義積重難返、反穆斯林、反非洲裔、反亞洲裔等宗教、種族歧視言行頻頻發生。發言人稱：「面對上述斑斑劣跡和累累罪行，加方有什麼資格對中國人權狀況說三道四？ 」

中方奉勸加方好好照照鏡子，深刻反省，採取切實措施解決本國嚴重的人權問題，同時尊重事實，摒棄偏見，停止惡意詆毀中國人權狀況，否則必將自食惡果。

中國駐加拿大使館發言人稱，所謂「奴隸勞動」、「強迫勞動」不在中國，而在美國、加拿大等西方國家，而中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。