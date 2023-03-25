中國駐加拿大使館：拜登杜魯多炒作涉華問題　抱冷戰思維

美國總統拜登（Joe Biden）訪問加拿大，他3月24日與杜魯多（Justin Trudeau）會面，聯合聲明指中國對國際秩序構成嚴峻長期挑戰。中國駐加拿大使館發言人25日稱，拜登訪加期間與杜魯多一起多次炒作涉華問題，斥加美等少數西方國家抱守冷戰思維。



中國駐加拿大使館發言人表示，拜登和杜魯多反復拿中國說事，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指，關於加美聲稱中國對國際秩序構成長期嚴重挑戰、採取破壞性行為，中方想指出，中國堅持和平發展，倡導開放包容，踐行合作共贏，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

發言人稱，加美等少數西方國家堅持意識形態偏見，基於「小圈子」利益搞「集團政治」，肆意損害他國主權，對國際和平、安全、發展造成巨大破壞，這才是國際秩序的嚴重、長期和最大威脅。

拜登3月24日訪問渥太華，與加拿大總理杜魯多會面。（Reuters）

大使館表示，關於所謂中方干涉加內政， 中方一貫奉行不干涉別國內政的原則。發言人說，中方領事機構一貫根據《維也納領事關係公約》和中加雙邊領事協定履行職責，有關作法符合國際法和國際慣例，光明正大、無可指摘。發言人稱加方應摒棄意識形態偏見，立即停止對中方機構和人員正常履職進行污名化，立即停止抹黑攻擊中國的言行。

大使館指，關於加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）、斯帕弗（Michael Spavor） 案，中國是法治國家，相關部門依法辦案。發言人表示，必須指出，中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟在未違反任何加拿大法律情況下被拘押長達近3年，這才是不折不扣的任意拘押。

發言人稱，當前中加關係正面臨困難，這是中方不願看到的，但責任不在中方。發言人說，加一些政界人士一而再、再而三發表不負責任的言論，給兩國關係製造新的干擾和障礙，這種做法只會進一步損害中加關係和加自身利益。中方再次敦促加方堅持互相尊重、求同存異，多做增進互信、促進合作、改善雙邊關係氛圍的事情，而不是相反。

拜登與杜魯多24日會面後發表聯合聲明，雙方共同認為，中國對國際秩序構成嚴峻長期挑戰，包括經濟威脅，非市場政策及侵犯人權等行為，美加將致力於在公平的競爭環境中，提升與中國有效競爭的能力。